Romano Fenati au-dessus du lot, Pedro Acosta à la peine

En tête de toutes les séances au cours du week-end, Romano Fenati a confirmé sa domination en course, Niccolò Antonelli ayant été le seul à pouvoir tenir son rythme avant de perdre le contact en fin d'épreuve.

Fenati était en pole et il a conservé la tête au départ, devant Gabriel Rodrigo, vite doublé par Antonelli et Andrea Migno. Les trois leaders ont creusé l'écart sur le reste du plateau mais Migno a rencontré un problème technique provoquant son abandon, et c'est donc un duo qui s'est échappé.

Trois principaux groupes se sont formés et après sept tours, Dennis Foggia menait celui des poursuivants, composé de sept pilotes à trois secondes du leader. Trois secondes plus loin, on retrouvait un groupe mené par Pedro Acosta, le leader du championnat, qui n'avait pas réussi à atteindre la Q2 la veille, et dans lequel figurait aussi Sergio García, son principal poursuivant dans la quête du titre mondial.

Antonelli faisait son retour après avoir manqué le GP d'Autriche mais il était encore diminué physiquement et tour après tour a eu du mal à rester dans la roue d'un Fenati impérial, qui s'est finalement imposé avec plus d'une seconde d'avance. Antonelli a pris la deuxième place.

"Je suis vraiment heureux, c'est incroyable", se réjouit Fenati. "Premier à chaque séance, c'est sûr que j'ai eu une course fantastique, mais c'est aussi le travail de mon équipe, qui a été incroyable, donc je ne suis pas heureux, je suis plus qu'heureux ! Il va falloir penser à la prochaine course, c'est sûr que ça ne sera pas facile de refaire un week-end comme ça, mais c'est l'objectif. Il faut le faire parce que c'est possible, j'ai confiance en mon équipe et en ma moto."

Dennis Foggia a pris la troisième place après avoir contenu Izan Guevara en fin d'épreuve. Ils avaient pris le large sur les autres pilotes puisque Tatsuki Suzuki a vu l'arrivée cinq secondes derrière eux. Jaume Masia s'est classé au sixième rang devant Darryn Binder, Deniz Öncü et Riccardo Rossi.

Dans le troisième groupe, les pilotes n'ont cessé de s'échanger les positions comme s'ils se battaient pour la tête, ce qui les a ralentis. Carlos Tatay a réussi à s'échapper en fin d'épreuve pour prendre la dixième place. John McPhee s'est classé au au 11e rang mais il a été pénalisé d'une place, au profit de Pedro Acosta, jamais si mal placé à l'arrivée d'une course du MotoGP. García a de son côté perdu des places en toute fin de course pour franchir la ligne d'arrivée hors des points, au 16e rang.

