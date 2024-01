La nouvelle n'a pris personne par surprise sur la planète moto, mais elle génère malgré tout une grande tristesse. Anthony Gobert est décédé à seulement 48 ans, victime des addictions qui ont émaillé sa vie. Ses frères Aaron et Alex avaient annoncé la semaine dernière qu'il avait été placé en soins palliatifs et qu'il vivait ses derniers jours après ce qui a été décrit comme une courte maladie.

C'est la fin d'une vie d'excès pour Anthony Gobert, aîné d'une fratrie de pilotes dans une famille australienne connue de tout le microcosme de la moto. Né en 1975, il avait d'abord touché au motocross avant de passer aux courses sur circuits.

Très vite, il remporta le championnat australien de Superbike et se fit remarquer. Ses performances valurent à Gobert deux wild-cards pendant la saison 1994 du World Superbike ; une première au Japon et surtout une seconde en Australie, restée mémorable pour sa pole position et sa victoire dans ce qui était la dernière course de l'année, faisant alors de lui le plus jeune vainqueur qu'ait connu le championnat, à 19 ans.

Passé à temps plein au World Superbike, il continua à gagner les deux années suivantes et se hissa même au quatrième rang d'un championnat 1995 remporté par Carl Fogarty. Une blessure en 1996 le priva d'un possible meilleur classement malgré trois victoires, l'ensemble de ses prestations lui valant un gros capital sympathie auprès du public, lui si brillant et prometteur à l'orée de ses 20 ans.

Mais cette carrière, pourtant si prometteuse sur la piste, fut recouverte d'un voile noir dès 1997. Alors qu'il avait été recruté par le team officiel Suzuki pour courir en 500cc et détenait une opportunité en or d'atteindre les sommets, il se forgea une mauvaise réputation pour son comportement et fut surtout mis au ban par un test antidopage positif. Dès lors, sa carrière fut une succession d'engagements multiples, souvent éclatant au guidon mais incapable de se stabiliser.

Passé en AMA Superbike, il y gagna pendant deux ans, puis ajouta d'autres succès à son palmarès en retrouvant le championnat du monde pour des apparitions sporadiques en 1999 et 2000 (il atteignit un total de huis victoires et 16 podiums), sans jamais retrouver de guidon à temps plein. Outre l'AMA, il s'essaya au BSB, au Supersport, retourna en Australie et toucha à une grande variété de motos. Il put disputer aussi quelques autres Grands Prix en 1999 et 2000, mais le jeune espoir d'autrefois était passé à côté de carrière.

Anthony Gobert ne parvint jamais à remettre sa vie sur la bonne voie. Ses addictions, connues de tous, et son implication dans différents faits divers l'ont souvent mis en mauvaise posture. Sa famille a annoncé son décès mercredi, suscitant la tristesse de tous ceux qui ont pu vibrer devant ses courses et auraient voulu le voir vivre la carrière qu'il méritait.

"Il était parfois difficile, c'est le moins que l'on puisse dire, mais il avait toujours un bon cœur et se souciait de tous", a écrit sa mère sur les réseaux sociaux. "Il a malheureusement été victime des addictions, qui touchent fortement nos familles. Il a souvent essayé d'aller mieux, mais n'y est pas parvenu."