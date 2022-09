Course - Bastianini gagne le remake face à Bagnaia, chaos au départ !

Charger le lecteur audio

Invaincu depuis Assen en juin, Pecco Bagnaia a vu sa série victorieuse s'arrêter en Aragón, battu cette fois par Enea Bastianini, qui avait dû s'incliner à la photo finish à Misano et qui décroche ici sa cinquième victoire de la saison.

Bagnaia a mené quasiment l'intégralité de la course avant de s'incliner dans le dernier tour. Auteur samedi d'une pole position record, il a conservé l'avantage à l'extinction des feux. Ce n'est toutefois pas sa prise de pouvoir que l'on retiendra du premier tour, mais le chaos causé par deux contacts ayant impliqué Marc Márquez. Le pilote espagnol, que l'on n'avait plus vu au départ d'un Grand Prix depuis fin mai, a pris un excellent envol depuis la 13e place, pour se porter devant Fabio Quartararo, parti quant à lui de la sixième place.

Mais dès la sortie du virage 3, un contact entre la roue avant de la Yamaha et l'arrière de la Honda a provoqué la lourde chute du Français et les images glaçantes de Quartararo atterrissant violemment au sol et terminant sa course folle en bord de piste, conscient mais malmené.

Resté quant à lui sur ses roues, le #93 a causé un second contact en se trouvant déséquilibré quelques instants plus tard, ce qui a fait chuter Takaaki Nakagami. Là aussi, la dynamique s'est révélée extrêmement dangereuse puisque le pilote japonais, au milieu de la piste, a dû être évité par la meute arrivant derrière.

Ces événements se sont fort heureusement bien terminés, les trois pilotes impliqués ayant pu rejoindre leur stand, où ils ont digéré le choc et passé les examens de contrôle qui s'imposaient, sans que d'importantes blessures n'aient été identifiées.

Malgré la grande confusion qui régnait dans le peloton, où de nombreux pilotes ont été retardés par les événements et ont parfois dû passer hors piste pour éviter tout drame, la course se poursuivait bel et bien à l'avant. Pecco Bagnaia avait donc passé le premier virage en tête devant Jack Miller et Enea Bastianini, les deux hommes qui l'accompagnaient en première ligne.

Aleix Espargaró puis Brad Binder (auteur d'un départ comparable à celui de Marc Márquez en ayant passé un paquet de machines par l'extérieur) se sont chargés de mettre le pilote Gresini sous pression dans les premiers instants, en vain. Une fois leur première chance envolée, ils n'ont rien pu faire pour le menacer. Bastianini a même très rapidement gagné une place en passant Miller dans le neuvième tour, avant que le pilote australien ne soit repris également par Binder et Espargaró.

Sur une piste que l'on sait très exigeante pour les pneus, avec une dégradation forte et que l'ensemble du peloton craignait avant cette course, la hiérarchie n'a finalement que peu évolué au cours de la majeure partie de l'épreuve, une fois le chaos du départ passé.

Néanmoins, Bastianini a réussi à peu à peu réduire le retard qu'il avait pris sur Bagnaia. Battu à la photo finish il y a deux semaines, le pilote Gresini tenait sa revanche... Lorsque les deux hommes sont entrés dans le dernier tour, un dixième les séparait. C'est dans le virage 7 que Bastianini a porté son attaque, imparable. Il a par la suite tenu bon jusqu'à la longue ligne droite d'arrivée et a passé la ligne avec 42 millièmes d'avance sur son rival, dans un remake opposé à la dernière course en date.

Espargaró de retour sur le podium

Bien que rapidement installé à la troisième place, Brad Binder a subi la pression de ses poursuivants jusqu'au bout, particulièrement celle d'Aleix Espargaró. Le pilote Aprilia a eu gain de cause en attaquant le Sud-africain à l'entame de l'avant-dernier tour. Miller étant revenu au contact des deux hommes, la course s'est terminée par une lutte à trois et c'est finalement Espargaró qui est monté sur la troisième marche du podium. Binder a pu sauver la quatrième place devant Miller.

Ducati a placé trois autres pilotes dans le top 8, avec Jorge Martín sixième devant Luca Marini et Johann Zarco, le Français ayant été passé par le pilote VR46 dans le dernier tour. Seul représentant de Suzuki ce dimanche, Álex Rins a pu empocher les points de la neuvième place devant une autre Ducati, celle de Marco Bezzecchi, et la KTM de Miguel Oliveira.

À l'issue de cette course, et alors qu'il reste cinq manches à disputer, le championnat se trouve bouleversé par les événements, puisque Bagnaia n'est désormais plus qu'à dix points de Quartararo. Au classement des constructeurs, la messe est dite : Ducati est désormais assuré du titre !

Lire aussi : Championnat - Ducati revient chez les pilotes et gagne le titre constructeurs

La prochaine manche doit se tenir dès la semaine prochaine au Japon.

GP d'Aragón – MotoGP – Course