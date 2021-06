GP d'Allemagne - Programme et guide d'avant-course

Pour la première fois depuis 2019, le MotoGP retrouve cette semaine le Grand Prix d'Allemagne. Le paddock se rend à Chemnitz, petite ville allemande habituée à vivre au rythme des courses auto et moto depuis près d'un siècle. Après l'âge d'or des compétitions sur routes fermées, le Championnat du monde y a organisé un Grand Prix d'Allemagne de l'Est, sur un premier circuit qui n'était pas encore baptisé Sachsenring. Malmenée par les tumultes de l'Histoire et les accidents dramatiques, l'épreuve s'est finalement établie sur un nouveau tracé, dessiné dans l'enceinte de l'ancien, pour le GP d'Allemagne tel qu'on le connaît aujourd'hui.

Le déplacement dans la Saxe était un rendez-vous fixe du championnat depuis 1998 avant de manquer à l'appel l'an dernier à cause de la pandémie de COVID-19. Il est traditionnellement favorable aux pilotes Honda, mais il s'est surtout taillé la réputation de chasse gardée de Marc Márquez. Détenteur des records sur place, il s'y est imposé sans discontinuer depuis 2010 et n'y a jamais été battu en Moto2 comme en MotoGP, ni en qualifications ni en course ! La performance que pourra réaliser le #93 cette année ou l'identité de celui qui profitera de sa condition physique imparfaite pour lui succéder sera la première curiosité à éclaircir cette semaine.

Lire aussi : Márquez arrive affaibli sur sa piste fétiche du Sachsenring

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix d'Allemagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Cette semaine, toutes les séances d'essais libres, les qualifications et le warm-up des trois catégories seront retransmis par Canal+ Décalé, de même que les courses Moto2 et Moto3. Dimanche après-midi, c'est sur Canal+ qu'il faudra basculer pour suivre la course MotoGP.

Guide circuit

La manche allemande confronte les pilotes avec le circuit le plus court du championnat (3,671 km), composé d'une ligne droite de 700 m et de 13 virages, en grande majorité à gauche, le tout à parcourir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Resurfacée en 2017, la piste est une épreuve de force pour le flanc gauche des pneus, sollicités de manière quasi incessante durant 30 tours. Cela impose une allocation pneumatique bien spécifique, avec uniquement des pneus asymétriques pour les slicks, à l'avant comme à l'arrière.

Longueur de la piste 3,671 km Largeur de la piste 12 m Virages 10 gauche - 3 droite Plus longue ligne droite 700 m Distance de la course MotoGP 110,130 km (30 tours) Pole position à gauche Construction 1996

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Marc Márquez 1'20"195 2019 Record de la pole Marc Márquez 1'21"228 2019 Record V-max Andrea Dovizioso 298,2 km/h 2015 Record vitesse moyenne Marc Márquez 164,7 km/h 2019

Le palmarès des dix dernières éditions du Grand Prix d'Allemagne :

Année Pole position Victoire 2019 Marc Márquez Marc Márquez 2018 Marc Márquez Marc Márquez 2017 Marc Márquez Marc Márquez 2016 Marc Márquez Marc Márquez 2015 Marc Márquez Marc Márquez 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Marc Márquez Marc Márquez 2012 Casey Stoner Dani Pedrosa 2011 Casey Stoner Dani Pedrosa 2010 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa

Le GP d'Allemagne 2019

Pole position : Marc Márquez

Marc Márquez Meilleur tour en course : Marc Márquez

Marc Márquez Podium : Marc Márquez vainqueur, Maverick Viñales 2e, Cal Crutchlow 3e

Météo - Forte chaleur et orages attendus

La vague de chaleur qui frappe actuellement l'Europe se ressent au Sachsenring comme ailleurs et c'est dans la fournaise que seront accueillis les pilotes MotoGP. Pour la journée de vendredi, les prévisionnistes annoncent encore un ciel dégagé et un pic de chaleur à 32°C au plus fort de l'après-midi. En revanche, le taux d'humidité grimpera dans la soirée, annonçant des orages pour le lendemain.

Ceux-ci devraient se former samedi après-midi et pourraient être suivis par des averses dans la nuit. Le thermomètre restera cependant sur des valeurs comparables à celles de la veille, avec 18°C attendus le matin et 31°C l'après-midi. D'autres orages sont à craindre pour dimanche, mais possiblement seulement en soirée. Les températures, elles, resteront particulièrement élevées avec encore 32°C annoncés pour l'après-midi des courses.

Course suivante : Grand Prix des Pays-Bas (25-27 juin)

Calendrier MotoGP