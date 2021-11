Michelin a changé un pneu dans l'allocation de Portimão

À une semaine de la conclusion du championnat, le MotoGP retrouve cette semaine le circuit de Portimão, où s'est déjà déroulé le troisième Grand Prix de la saison, il y a sept mois. Entre-temps, Michelin a décidé de légèrement retoquer son allocation pneumatique, en retirant le pneu avant dur asymétrique proposé au printemps et que l'on n'a plus revu depuis le premier week-end autrichien cet été.

Lors de la première course au Red Bull Ring, Miguel Oliveira avait été contraint à l'abandon, ayant perdu deux gros morceaux de gomme dans la partie centrale de ce pneu asymétrique, une zone devant offrir un gain d'adhérence par rapport au pneu précédemment utilisé sur le circuit autrichien. Ce pneu asymétrique, plus dur sur le côté droit que sur le gauche, et qui avait été ajouté à l'allocation pour le Grand Prix de Styrie de cette année, avait été retiré avant la seconde épreuve.

Ce pneu asymétrique avait été utilisé par un seul pilote au Grand Prix du Portugal, en l'occurrence Danilo Petrucci sur la KTM, mais il ne sera pas disponible cette semaine pour le retour à Portimão. "L'allocation sera pratiquement la même, nous avons seulement modifié le pneu avant dur, en remplaçant le pneu asymétrique par une spécification symétrique", explique Piero Taramasso dans une interview avec l'édition italienne de Motorsport.com.

"Le pneu dur asymétrique que nous aurions dû apporter ici est celui qui a eu des problèmes en Autriche et que nous avions retiré entre les deux courses du Red Bull Ring. Nous avons donc décidé de le retirer de l'allocation ici aussi et d'apporter ce pneu, aussi dur sur le côté gauche que sur le côté droit. Portimão n'est pas une piste trop asymétrique, et d'ailleurs nous avons aussi une solution symétrique à l'arrière, le medium."

Le pneu avant symétrique qui rejoint l'allocation se basera sur la partie la plus dure du pneu précédent. "Il est fait avec le composé le plus dur, il est donc un peu plus rigide que celui de la première course. Mais c'est un pneu dur qui fonctionne bien un peu partout, et que les pilotes connaissent bien", souligne le responsable deux roues de Michelin Motorsport.

"Les cinq autres options sont identiques à celles de la première course, car nous avions eu de bons retours en avril", ajoute Piero Taramasso. "À l'arrière, les pneus medium et dur avaient été utilisés en course. Il n'est pas prévu de pluie pour ce week-end, et les températures sont comprises entre 10°C et 20°C, donc il devrait faire un peu plus frais par rapport à la première course, il est donc possible que certains pilotes puissent aussi essayer d'opter pour le pneu tendre, même si à Portimão, le climat est assez similaire entre le printemps et l'automne."