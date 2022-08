Photos - Le succès de Bagnaia et la désillusion des Français

Marc Márquez entre optimisme, doute et travail technique

Marc Márquez a repris l'entraînement et sent des progrès constants mais se garde de tout excès de confiance après deux années de galères. L'Espagnol sera présent au GP d'Autriche en spectateur, afin d'assister Honda dans son travail et préparer les changements à faire sur la moto en 2023.