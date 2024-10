Qualifs - Jorge Martín se donne un bel avantage sur Bagnaia, cinquième

Immédiatement après les EL2, disputés pendant 40 minutes sur une piste séchante et largement dominés par Marc Márquez, la séance de qualifications débute dans ces mêmes conditions de piste de plus en plus favorables à l'amorce du time-attack.

Q1 - Un suspense de tous les instants sur piste séchante

Tandis que l'essentiel du plateau, à l'exception d'Álex Márquez, avait fait le choix de rouler aussi longtemps que possible avec le pneu pluie sans passer le slick en EL2, la Q1 débute immédiatement en slicks, majoritairement medium-medium, chez les protagonistes cherchant à atteindre les deux premières positions pour passer en Q2 et disputer la pole position. Pour Takaaki Nakagami, c'est la poisse : une avarie, visiblement moteur, a touché sa Honda en toute fin d'EL2.

Parmi les candidats à un passage en Q2, Enea Bastianini (Ducati factory), Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (Honda), Pedro Acosta (Tech 3 KTM), Aleix Espargaró (Aprilia) ou encore le régional de l'étape, Jack Miller (KTM factory), sont remontés à bloc.

Zarco est le premier à se positionner aux commandes devant Miller, après avoir montré son aisance en EL2. Il est vite délogé par Acosta (soft-soft) et Luca Marini (1'32"940).

Acosta entre dans le vif du sujet dans le tour suivant, cinq minutes avant le terme de la période chronométrée, en améliorant de plus d'une seconde (1'31"627) : la piste est désormais quasiment intégralement sèche ! Marini, à 0"038, tient le rythme, mais voit Bastianini (medium-soft) lui prendre la deuxième place. Acosta ne s'arrête pas là et fait descendre le chrono en 1'29"976.

Chaque passage amènera ses améliorations jusque dans les ultimes secondes dans cette séance aux conditions évolutives en permanence. Ce sont finalement Raúl Fernández (1'29"397) et Bastianini, sur le fil, qui s'octroieront un passage en Q2 ! Marini, Zarco et Acosta, respectivement P3, P4 et P5, ne pourront pas essayer d'aller se positionner dans la première partie de la grille de départ. Quartararo n'a pris que la neuvième place, synonyme de 19e position sur la grille de départ.

Q2 - Bagnaia n'a pas la réponse

Les quelques minutes de pause entre la Q1 et la Q2 ne sont pas de trop pour offrir des conditions d'adhérence renforcées aux pilotes au moment où ils en ont le plus besoin pour avaler les 12 virages de Phillip Island.

Après avoir annoncé la couleur dans différents types de conditions depuis le début du week-end australien, Marc Márquez, quadruple vainqueur et monté sept fois sur le podium à Phillip Island (toutes catégories confondues), doit confirmer en Q2 et ne vise rien d'autre que la pole position, par 14°C dans l'air et 22°C sur la piste toujours frappée de beaucoup de vent et désormais sèche. De quoi donner du fil à retordre à Jorge Martín et Pecco Bagnaia, leaders du championnat du monde des pilotes à dix points l'un de l'autre !

Dès le début de Q2, tout le monde s'emploie immédiatement en piste même si chacun sait que celle-ci sera meilleure en toute fin de séance. Martín sort en hard-soft tandis que son rival italien fait le choix du medium à l'avant, tout comme Márquez et Bastianini, issu de la Q1.

L'Espagnol du team Pramac est le premier à se hisser aux commandes en 1'29"931, quelques instants avant que les drapeaux jaunes ne soient agités en raison de la chute de Fabio Di Giannantonio, autour de qui les rumeurs vont bon train concernant le nom de celui qui le remplacera après son opération de l'épaule pour les deux dernières manches de la saison. Rumeur qui semblent dessiner l'idée d'un retour en MotoGP d'Andrea Iannone.

En 1'28"365, Martín entreprend de conserver son rang, tandis que Viñales (medium-soft) se positionne en première place, en signant le premier tour de la séance sous la barre des 1'28. Avec des glissades merveilleuses filmées au ralenti, les pilotes MotoGP font honneur au virage Stoner !

La prise de contact avec la piste faite, l'heure est aux choses sérieuses après un rapide passage par les stands. Les pilotes disposent de cinq minutes pour aller chercher la pole sous un soleil décidé à percer la couche nuageuse juste quand il faut.

Martín fait de nouveau confiance à la combinaison hard-soft pour ce moment déterminant tandis que l'on s'affaire longuement sur la moto de Pecco Bagnaia dans la pitlane : l'Italien sort de son box à 3'30 de la fin de séance !

À l'attaque, Martín ne fait pas immédiatement bon usage du "money time" et avorte son tour lancé, victime d'une belle bourrasque. Viñales conserve la pole provisoire à deux minutes de la fin ! Le leader du championnat ne se laisse pas impressionner et relance l'assaut avec détermination, trouvant près de sept dixièmes d'amélioration, pour signer un temps de 1'27"296, le record du tour absolu à Phillip Island, plus rapide de cinq centièmes que sa propre pole 2023 ! Manquant le passage sur la ligne et ne pouvant tenter un autre tour, Viñales doit attendre de voir ce que font Marquez et Bagnaia. Ce sera laborieux pour l'Italien, qui ne signe que le cinquième temps, tandis que l'Espagnol prend la deuxième place !

