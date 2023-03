Technique : l'évolution des cylindrées en MotoGP

Charger le lecteur audio

Le motocyclisme est un sport dans lequel la taille de la moto a une influence majeure sur la répartition des différentes catégories. La cylindrée des moteurs, qui mesure le volume de la chambre des pistons, entre donc dans l'équation et se mesure en litres, ou en centimètres cubes quand la valeur est inférieure à 1 L.

Le Championnat du monde de MotoGP a subi de nombreux changements de normes qui ont modifié la taille des moteurs et fini par estomper les limites générales dans lesquelles il évoluait au siècle dernier.

Le fait le plus notoire qui le démontre est que la dénomination des différentes catégories ne fait plus référence à la cylindrée. À l'époque, il n'y avait pas de doute possible concernant la taille des moteurs, et le spectateur connaissait le cubage des catégories seulement en lisant leur nom.

De l'ère des 500cc aux MotoGP

Avec l'arrivée du XXIe siècle, cela a changé. La catégorie reine a été la première à effectuer ce changement en cessant d'être "les 500cc" pour passer au terme de MotoGP. Avec la modification du règlement technique, introduit en 2002, les motos ont abandonné les moteurs deux temps pour passer aux quatre temps, même si les deux motorisations ont partagé la piste durant la première année.

La catégorie reine s'est donc équipée de moteurs quatre temps et de 990cc, mais pas pour très longtemps. En 2007, une nouvelle règlementation a en effet contraint les fabricants à réduire la taille des moteurs à 800cc, un nombre qui s'est maintenu jusqu'en 2012, année où le passage aux moteurs de 1000cc s'est effectué.

Actuellement, le cubage des MotoGP est d'un litre, c'est-à-dire 1000cc. Pour le moment, le championnat ne songe pas à faire évoluer la capacité des moteurs en catégorie reine. Elle est désormais uniformisée avec les autres championnats, comme le WorldSBK, et les modèles de route.

Les cylindrées de la catégorie reine depuis 2001

Saison Centimètres cubes (cc) Jusqu'en 2001 500cc (deux temps) 2002-2006 990cc (quatre temps) 2007-2011 800cc (quatre temps) Depuis 2012 1000cc (quatre temps)

Lors de la première saison MotoGP en 2002, les 990cc quatre temps ont côtoyé les 500cc deux temps.

De l'ère des 250cc aux Moto2

La catégorie intermédiaire a également dû dire au revoir aux moteurs deux temps, même si ça n'a été le cas qu'un peu plus tard. Le quart de litre a ainsi disputé sa dernière course en 2009, avant que l'ère des Moto2 ne démarre en 2010 avec les moteurs de 600cc dérivés d'une Honda CBR.

Les moteurs quatre cylindres se sont maintenus jusqu'en 2019, lorsque la cylindrée s'est vue de nouveau augmentée. À cette occasion est arrivé le moteur Triumph trois cylindres de 765cc, qui dispose de plus de couple et d'une meilleure poussée dans les bas régimes.

La catégorie intermédiaire est ainsi passée de moteurs de 250cc à 765cc en à peine dix ans.

Les cylindrées de la catégorie intermédiaire depuis 2009

Saison Centimètres cubes (cc) Jusqu'en 2009 250cc (deux temps) 2010-2018 600cc (quatre temps) Depuis 2019 765cc (quatre temps)

Entre 2010 et 2018, les Moto2 disposaient d'un moteur de 600cc.

De l'ère des 125cc aux Moto3

La petite catégorie a été la dernière à se séparer des moteurs deux temps. Leur dernière apparition remonte à la fin de la saison 2011, lorsque Nico Terol est devenu le dernier Champion du monde 125cc de l'Histoire. Les moteurs quatre temps de 250cc que l'on connaît actuellement ont fait leur apparition en 2012, et la catégorie est alors devenue le Moto3.

Les cylindrées de la petite catégorie depuis 2010

Saison Centimètres cubes (cc) Jusqu'en 2011 125cc (deux temps) Depuis 2012 250cc (quatre temps)