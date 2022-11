Théo Pourchaire en lice pour un test en Super Formula

Charger le lecteur audio

Théo Pourchaire sera le pilote de réserve d'Alfa Romeo en Formule 1 l'année prochaine, après avoir récemment fait ses débuts en EL1 pour l'équipe de Hinwil au Circuit des Amériques, mais il a déclaré plus tôt cette année qu'il ne resterait pas en F2 pour une troisième saison. S'il décidait de quitter le championnat, la Super Formula serait une alternative logique pour le Français de 19 ans, en attendant de pouvoir courir en F1 en 2024.

Selon les informations de Motorsport.com, Pourchaire est en contact avec Kondo Racing au sujet de la possibilité de remplacer Sacha Fenestraz, qui ne sera pas disponible pour les deux dernières manches de la saison 2023 de Super Formula, car son contrat avec Nissan en Formule E sera prioritaire.

Il semble désormais probable que Pourchaire participera au rookie test de Suzuka les 7 et 8 décembre dans l'une des deux Toyota de Kondo, avec Kazuto Kotaka, qui a remporté la Super Formula Lights cette année, dans l'autre. Kenta Yamashita ne participera pas au test, mais il semble bien parti pour rester chez Kondo pour une septième saison consécutive.

Cependant, il reste à voir si un test de Pourchaire se traduira par un volant de course, car des informations l'ont également lié à une potentielle troisième saison en F2 avec ART Grand Prix, malgré son désir de changement. De plus, courir en Super Formula le rendrait indisponible pour Alfa Romeo lors de trois week-ends de Grands Prix en raison de conflits de dates, à savoir le GP d'Émilie-Romagne en mai, le GP du Canada en juin et le GP du Mexique en octobre.

Si Pourchaire choisit finalement de ne pas courir en Super Formula, l'ancien pilote de F1 Roberto Merhi pourrait servir d'option de secours à Kondo si l'écurie souhaite engager un pilote international en l'absence de Fenestraz.

Merhi était auparavant considéré comme un prétendant au poste de pilote de l'équipe Honda B-Max Racing, mais ses chances se sont estompées, car le second baquet aux côtés du titulaire probable Nobuharu Matsushita est de plus en plus susceptible d'aller au lauréat de la bourse HPD et champion de Formule régionale des Amériques Raoul Hyman.