Porsche a déjà fait plus de 2000 km avec son Hypercar

Utilisez les flèches ci-dessus ou de votre clavier pour passer d'une photo à l'autre.

La Porsche Penske LMDh, qui marquera le grand retour de la marque au plus haut niveau de l'Endurance mondiale l'année prochaine, qui avait déjà roulé du côté de la piste d’essais de Weissach, a limé le bitume du Circuit de Barcelona-Catalunya lors d'un test grandeur nature de plusieurs journées. Il avait pour objectif la mise en place et l'évaluation des systèmes, le développement de pneus ainsi que le travail autour du fonctionnement du moteur V8 bi-turbo et de ses éléments hybrides. Le volant a notamment été confié aux nouveaux pilotes d'usine que sont Felipe Nasr et Dane Cameron.

"La réussite de ces essais a été une étape importante", a expliqué Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport. "Lors de nos premiers tours de circuit sur notre piste d’essais à Weissach, il était essentiel de s’assurer que les fonctions de base du prototype LMDh marchaient bien. À Barcelone, nous avons vu toute l’étendue du développement : runs d’Endurance, travail de réglages et, très important, l’optimisation de l’interaction entre tous les partenaires impliqués dans ce projet. J’ai trouvé très impressionnante la rapidité avec laquelle les employés de Porsche, Penske, Michelin, Multimatic et d’autres se sont réunis en une seule unité."



Quant à Urs Kuratle, directeur du programme Hypercar, il a ajouté : "Nous avons effectué les premiers essais sur un vrai circuit et avons réussi à plus que doubler le kilométrage précédent de la voiture à plus de 2000 kilomètres. En incluant nos partenaires, plus de 70 personnes étaient sur le pont. Du point de vue de l’organisation, c’était un autre défi. Nous avons fait des progrès majeurs non seulement avec la voiture, mais [également] sur la coopération opérationnelle et les processus au sein de Porsche Penske Motorsport. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre le niveau où nous voulons être."

"Nous avons fait de gros progrès de jour en jour lors de ces tests. Les retours des pilotes, des ingénieurs et de l'équipe ont toujours été positifs", a pour sa part conclu Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport. "Nous sommes les premiers à mettre à l'épreuve un véhicule LMDh en mode test. Cela nous donne la possibilité d'analyser les données récoltées au cours des semaines et des mois à venir et d'affronter la concurrence en 2023 avec la meilleure préparation possible."

Porsche a également indiqué via communiqué poursuivre ce travail de fond "sur différents circuits en Europe et Amérique du Nord" avant une homologation prévue "à l'automne" et une première sortie officielle qui devrait avoir lieu en janvier 2023 aux 24 Heures de Daytona.