Alpine prend la pole devant les deux Toyota à Portimão

Malgré un grand soleil, les températures chutent au coup d'envoi des qualifications des 8 Heures de Portimão, deuxième manche du Championnat du monde d'Endurance de la FIA. Cette séance se tient à la fin d'une journée dominée par l'Oreca LMP2 #22 d'United Autosports. Paul di Resta a en effet signé le meilleur temps des EL2 et des EL3, les Hypercar d'Alpine, Toyota et Glickenhaus devant se contenter des places d'honneur.

L'Hypercar du constructeur américain est l'une des premières à prendre la piste. À son volant, Richard Westbrook manque de partir dans le décor dès les premiers mètres, les pneus n'étant pas encore en température. Une floppée de voitures, dont l'Alpine #36 et la Toyota #7, gâchent leur première cartouche en dépassant les limites de la piste, ce qui laisse l'Oreca LMP2 #38 de Jota Sport prendre la tête du classement. Quelques instants plus tard, Alpine signe le meilleur temps provisoire (1'30"524), 16 millièmes de seconde devant la Toyota #7.

Sept dixièmes séparent la meilleure LMP2, la #38, du leader. La pole devrait donc revenir à une Hypercar. Reparti pour un second relais, Matthieu Vaxivière bat le record dans le premier et le deuxième secteur et porte le coup de grâce dans la lutte pour la pole position face à Toyota : 1'30"364. Glickenhaus est auteur d'un résultat décevant, onzième seulement.

En LMP2, les deux Oreca de Jota Sport verrouillent la première ligne, la #28 devançant la #38 pour la deuxième fois du week-end. Racing Team Nederland prend la troisième position.

Porsche domine, Ferrari se prend les pieds dans le tapis

Les pilotes Bronze de la catégorie GTE Am sont les premiers à quitter les stands. En forme depuis le début du week-end, la Porsche #56 de Projet 1 s'empare du meilleur temps avant d'être délogé par la #77 de Dempsey-Proton Racing. La meilleure marque de Christian Reid est ensuite abaissée à 1'40"2. La pole semble être assurée mais au drapeau à damier, la #56 surprend le peloton et signe le meilleur tour de la catégorie : 1'40"191 !

En GTE Pro, Kévin Estre surclasse une nouvelle fois ses adversaires avec un premier tour chronométré en 1'37"986 qui n'est battu ni par la Porsche sœur #91 ni par les deux Ferrari 488 d'AF Corse. Les qualifications tournent au cauchemar pour la #52 car l'unique tentative de Daniel Serra est supprimée par la direction de course pour le non-respect des limites de la piste ! Le Brésilien ainsi que son coéquipier Miguel Molina s'élanceront depuis la dernière position.

Les 8 Heures de Portimão auront lieu dimanche 13 juin à 12h00. La course est à suivre en direct sur Motorsport.tv.

8 Heures de Portimão - Qualifs Hypercar/LMP2

8 Heures de Portimão - Qualifs LMGTE