Toyota étourdit la concurrence avec la pole position à Portimão

Après trois séances d'essais libres qui ont vu Toyota signer à chaque fois le meilleur temps, les qualifications des 6 Heures de Portimão ont apporté la première lecture hiérarchique certaine en matière de rythme pur. Et avec des Ferrari beaucoup plus proches dans la matinée, l'on pouvait espérer une belle bagarre pour s'assurer de partir en tête dimanche. Le tout dans des conditions plutôt chaudes, avec plus de 25°C dans l'air. La bataille a toutefois tourné court.

Brendon Hartley a été le premier à faire parler la poudre avec un passage en 1'30"171, deux dixièmes devant Kamui Kobayashi 1'30"444. Deux chronos qui ont d'emblée mis tout le monde d'accord, le duel fratricide entre les deux Toyota se confirmant puisque personne n'a pu s'en approcher, avec des Ferrari largement au-delà de la seconde après leur première tentative, et le reste de la concurrence encore plus éloigné. Le gouffre creusé en un tour rapide a permis aux machines japonaises de ne même pas prendre la peine de reprendre la piste pour un second run.

Avec un tel écart sur un tour, les champions du monde en titre ont porté un gros coup au moral d'adversaires encore en pleine découverte du championnat. Derrière les deux Ferrari, Porsche a placé la n°6 en cinquième position mais à 2"333 de la pole position grâce à Kévin Estre, d'un souffle devant la première Peugeot, la n°94 confiée à Nico Müller. La deuxième Porsche 963 devance l'unique Cadillac, pointée à 2"411 avec Richard Westbrook au volant. Glickenhaus et Vanwall ferment la marche de la catégorie.

La pole s'est jouée à un millième en LMP2 !

Prema Racing partira en pole position du LMP2.

Dans la catégorie LMP2, la lutte a été comme de coutume très serrée, mais personne n'aurait pu miser sur un écart aussi infime : un millième, c'est ce qui a permis à Mirko Bortolotti de souffler le meilleur temps à Gabriel Aubry et de placer l'Oreca n°63 du Prema Racing en tête du peloton, où les neuf premiers se tiennent en moins d'une demi-seconde.

En LMGTE Am, Corvette s'est offert la pole position grâce au tour canon de Ben Keating en 1'41"362. L'Américain, pour un peu plus de deux dixièmes, a privé Sarah Bovy et l'équipe Iron Dames d'une deuxième pole consécutive.

Le départ des 6 Heures de Portimão sera donné dimanche à 13 heures (heure française).

6H de Portimão - Qualifications Hypercar

P. # Équipe Temps Écart Trs 1 8 Toyota Gazoo Racing 1:30.171 5 2 7 Toyota Gazoo Racing 1:30.444 0.273 6 3 50 Ferrari AF Corse 1:31.596 1.425 7 4 51 Ferrari AF Corse 1:31.923 1.752 7 5 6 Porsche Penske Motorsport 1:32.404 2.233 6 6 94 Peugeot TotalEnergies 1:32.517 2.346 6 7 5 Porsche Penske Motorsport 1:32.560 2.389 8 8 2 Cadillac Racing 1:32.582 2.411 7 9 93 Peugeot TotalEnergies 1:32.703 2.532 7 10 708 Glickenhaus Racing 1:33.343 3.172 9 11 4 Floyd Vanwall Racing Team 1:33.836 3.665 8

