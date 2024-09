Alpine continuera de s'appuyer sur l'usine de Viry-Châtillon en WEC

Vice-président du sport automobile chez Alpine, Bruno Famin a déclaré que Renault continuerait à s'appuyer sur l'usine de Viry-Châtillon pour ses moteurs d'Endurance dans les années à venir. La décision de conserver ou non la fabrication du moteur pour Alpine en Formule 1 dans les usines de Viry n'affectera donc pas l'activité WEC du côté de l'usine de l'Essonne.

L'usine Renault de Viry construit des moteurs pour les Grands Prix depuis 1979, mais le constructeur français étudie la possibilité d'abandonner son programme d'unités de puissance pour la F1 en même temps que la mise en place de la nouvelle réglementation en 2026.

Si la décision finale en ce qui concerne la fourniture de moteur pour la F1 est attendue d'ici la fin du mois de septembre, conformément à un objectif interne fixé par l'entreprise, la perspective que Renault stoppe la production de moteurs F1 pour faire d'Alpine une écurie cliente de Mercedes n'a pas été bien accueillie par les employés, qui se sont mobilisés ces dernières semaines.

Les moteurs de l'Alpine A424 continueront d'être gérés dans l'usine de Viry. Photo de: JEP / Motorsport Images

Mais, "quoi qu'il arrive" à son programme de F1, l'usine de Viry-Châtillon continuera à jouer un rôle important pour l'équipe Hypercar, d'après les dires de Bruno Famin.

"Nous utilisons déjà les installations pour les moteurs WEC", a indiqué ce dernier. "[En 2025], nous continuerons avec les moteurs de Formule 1. Nous utilisons les installations, les personnes, les compétences et les ressources dont nous disposons à Viry pour soutenir et développer le programme WEC et nous continuerons à le faire à l'avenir."

L'Alpine A424 est propulsée par une version fortement modifiée du moteur V6 3,4 litres turbocompressé de Mecachrome, également utilisé en Formule 2. Ce moteur est associé à un système hybride spécifique commun à toutes les voitures LMDh et fourni conjointement par Bosch, Xtrac et Williams Advanced Engineering.

Davantage de tests en 2025

Alpine a effectué un nombre limité d'essais en vue de son retour dans la catégorie Hypercar avec la toute nouvelle A424 en 2024. Elle a été le seul constructeur de la catégorie à ne pas participer à un test collectif à Austin en juillet avant l'événement Lone Star Le Mans de ce mois-ci.

Cependant, Famin a révélé qu'Alpine accélérera les essais en 2025 afin d'utiliser la totalité de son allocation : "Le règlement limite le nombre de jours d'essais et le nombre de jours dépend si vous êtes un constructeur, mais aussi du nombre de voitures de clients que vous possédez", a expliqué Famin.

"Certains concurrents ont beaucoup de voitures de clients et sont autorisés à faire plus d'essais. Ils ont également des programmes doubles avec l'IMSA et le WEC. Nous avançons pas à pas et l'objectif pour l'année prochaine sera certainement d'utiliser pleinement tous les quotas en termes de nombre de jours d'essais dont nous disposerons."