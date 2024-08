Le WEC envisage l'interdiction des équipages Hypercar à deux pilotes

Un changement du règlement qui imposerait trois pilotes dans la catégorie Hypercar du Championnat du monde d'Endurance pourrait être envisagé très prochainement, a confirmé l’Automobile Club de l’Ouest, co-organisateur du WEC. Cette éventualité fait écho aux appels des équipes et des constructeurs à la suite de la décision de l’équipe Ganassi Cadillac de courir avec un équipage de deux pilotes lors des courses de six heures cette saison.

"Nous y réfléchissons, mais il faudra attendre pour avoir la réponse", a déclaré le président de l’ACO Pierre Fillon sans entrer dans les détails.

Vincent Vosse, dont l’équipe WRT gère les opérations Hypercar de BMW, a confirmé avoir été l'un de ceux qui avaient soulevé la question. "J’aimerais que le règlement précise clairement combien de pilotes vous devez aligner, que ce soit deux ou trois", a-t-il expliqué à Motorsport.com. "Deux pilotes offrent clairement un avantage en termes de temps de piste et de stratégie d’équipe, mais nous avons choisi d’en aligner trois, car c’est le nombre de pilotes dont on a besoin pour les 24 Heures du Mans, la plus grande course de l’année."

Sam Hignett, directeur de l’équipe Jota, qui reprendra le programme Cadillac pour 2025 dans une démarche qui reste encore à confirmer, a suggéré que le règlement devrait rester inchangé et que le choix d'aligner deux ou trois pilotes devrait être laissé aux équipes.

"Deux pilotes offrent un avantage pour les courses de six heures, cela ne fait aucun doute", a déclaré le Britannique. "Mais il faut être prêt pour Le Mans, c’est pourquoi nous en avons trois. C’est le choix de l’équipe et cela devrait rester ainsi."

Will Stevens et Callum Ilott devant leur Porsche 963 LMDh victorieuse aux 6 Heures de Spa. Photo de: JEP / Motorsport Images

Les règles qui régissent la composition d'un équipage de pilotes en Hypercar sont actuellement libres, la seule condition étant que les pilotes de catégorie Bronze ne sont pas autorisés. Un changement de règlement qui obligerait les équipes à aligner trois pilotes, devrait être accompagné de règles de temps de conduite pour la catégorie reine du WEC. À l'heure actuelle, pour qu'un pilote soit éligible aux points du championnat, il ou elle doit comptabiliser un roulage minimum d'une heure.

La décision de Ganassi d'aligner Earl Bamber et Alex Lynn en duo dans les courses de six heures à bord de sa Cadillac V-Series.R, est allée à l'encontre d'une tendance de la catégorie reine du WEC privilégiant les équipages à trois pilotes, qui remonte au retour de la série en 2012. Depuis, seules cinq courses ont été remportées par une équipe en duo.

Toyota a triomphé à Interlagos et Shanghai avec Alex Wurz et Nicolas Lapierre, lors de sa campagne partielle pendant la saison retour du WEC. Sébastien Buemi et Anthony Davidson ont couru en duo pendant la seconde moitié de 2014, après que Lapierre ait été retiré de l'équipage de la Toyota n°8. Les pilotes avaient gagné à Fuji et à Shanghai.

En 2024, Jota a triomphé avec sa Porsche 963 LMDh à Spa avec Will Stevens et Callum Ilott, lorsque Norman Nato n'était pas disponible, occupé à courir en Formule E à Berlin.