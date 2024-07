Les premiers tests de l'Aston Martin Valkyrie sont une "excellente base"

L'Aston Martin Valkyrie AMR-LMH a récemment effectué ses deux premiers jours d'essais sur les circuits de Silverstone et de Donington Park. Adam Carter, responsable Endurance pour le constructeur britannique, a présenté les premiers tours de roue de l'Hypercar comme une "excellente base" pour le programme d'essais menant à ses débuts en compétition la saison prochaine.

"Nous nous étions fixé un objectif ambitieux mais réalisable et nous l'avons atteint", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Cela a été un long voyage, avec beaucoup d'engagement de la part de toutes les parties prenantes, mais cela ne fait que marquer le début de la prochaine étape de cette aventure."

"C'était une excellente base pour amener la voiture vers un programme d'essais complet, qui débutera bientôt. D'ici au début de la compétition l'année prochaine, nous avons prévu un programme d'essais très important et nous serons actifs pendant pas mal de semaines. Nous avons un objectif très solide et notre première course lors du shakedown nous a donné un optimisme prudent quant à notre capacité à atteindre cet objectif."

Lors des deux jours de tests, l'Hypercar a parcouru plus de 480 km. C'est tout d'abord Harry Tincknell qui a pris le volant de l'Aston Martin à Silverstone. Le pilote britannique est sous contrat avec Multimatic Motorsport, un partenaire clé dans le développement et l'exploitation de la Valkyrie. Ce sont ensuite Darren Turner, pilote Aston Martin de longue date, et Mario Farnbacher, habitué de Heart of Racing, qui ont pris le relais à Donington.

Des débuts à Daytona ?

Quant à savoir si la Valkyrie pourrait faire ses débuts lors des 24 Heures de Daytona, première manche de la saison IMSA en janvier prochain, Adam Carter n'a pas voulu s'exprimer. Le communiqué de presse d'Aston Martin, qui accompagnait les photos de la Valkyrie roulant à Donington dans une livrée de camouflage, a jeté le doute sur ce point.

Ce dernier parle d'un "début en compétition au début de 2025" sans mentionner Daytona, ce qui suggère que sa première épreuve pourrait être retardée jusqu'à l'ouverture de la saison du WEC, au Qatar, à la fin du mois de février.

"La première étape était de faire rouler la voiture, la prochaine pour moi est la date d'homologation", a déclaré Carter à Motorsport.com. "Il y a beaucoup de choses à apprendre d'ici à l'homologation, c'est mon objectif principal. Allons jusqu'à celle-ci et voyons où nous en sommes."