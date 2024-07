L'Aston Martin Valkyrie Hypercar pour le WEC se dévoile en essais

L'Aston Martin Valkyrie AMR-LMH pour le Championnat du monde d'Endurance et l'IMSA a été dévoilée en marge des débuts de son programme de test, en vue de son entrée en compétition en 2025. Cette hypercar a pris la piste à Silverstone mardi dernier puis à Donington jeudi pour "un shakedown et une évaluation initiale" selon le constructeur et la structure Heart of Racing, qui engageront deux protos à la fois en WEC et en IMSA.

Les tests se sont déroulés en présence de Darren Turner, pilote Aston Martin de longue date, Mario Farnbacher, habitué de Heart of Racing, ainsi qu'Harry Tincknell, sous contrat avec Multimatic Motorsport, partenaire clé d'Aston sur le projet.

Des photographies officielles de l'AMR-LMH, hypercar non-hybride et équipée par un moteur V12 Corworth de 6,5 litres, ont été dévoilées. Elle y arbore une livrée camouflage et y roule sur le tracé de Donington.

Ces premiers essais sur circuit faisaient suite à une vérification initiale des systèmes de la voiture sans sa carrosserie complète au début du mois sur le circuit de Stowe à Silverstone, avec l'ancien pilote Aston Stefan Mücke au volant.

Aston n'a pas donné de chiffres sur le kilométrage après ces deux tests qui ont eu lieu en préambule d'un programme de développement intensif en Europe tout au long de l'été avec un seul châssis, puis un élargissement de ce programme à l'Amérique du Nord avec une deuxième voiture à l'automne.

Aston a communiqué la semaine passée sur le fait que la voiture ferait ses "débuts en compétition début 2025", sans toutefois préciser qu'il s'agirait des 24 Heures de Daytona en janvier. Cela pourrait suggérer qu'Aston Martin et Heart of Racing décident finalement de ne pas faire rouler la Valkyrie en compétition pour la première fois lors d'une course aussi longue et qu'elle pourrait donc plutôt débuter au Qatar pour le lancement de la saison du WEC. Motorsport.com a demandé une clarification de la situation au constructeur.