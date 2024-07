Toyota introduira son Hypercar à hydrogène à partir de 2028

Toyota prévoit de faire courir une voiture développée à partir des idées présentées dans le concept GR HY 2023 dans le cadre des 24 Heures du Mans et pas plus de deux fois au cours de sa première saison. John Litjens, chef de projet pour le développement de l'Hypercar chez Toyota Gazoo Racing Europe, a déclaré : "Ce que nous avons prévu, c'est de commencer avec la voiture à hydrogène et de la faire rouler d'abord sur quelques courses, pas sur une saison complète."

"L'Automobile Club de l'Ouest [qui gère le WEC conjointement avec la FIA, ndlr] a mentionné trois courses la première année, ce qui permettrait d'assurer une transition. Tout dépend de ce que les règlements nous permettent de faire."

Le patron de l'ACO, Pierre Fillon, a confirmé les plans d'introduction progressive de la technologie hydrogène dans la catégorie Hypercar pour l'année 2028, avec une apparition des premières voitures propulsées par ce carburant alternatif au Mans, en juin. "Le plan est de les faire courir à Spa [qui a lieu traditionnellement fin avril ou début mai] et au Mans pour la première année", a-t-il expliqué.

À la question de savoir si les voitures pourraient courir à nouveau en 2028 après Le Mans, Pierre Fillon a répondu qu'une participation à la manche japonaise de Fuji serait une possibilité, dans un clin d'œil clair aux aspirations de Toyota.

John Litjens a souligné que l'incertitude demeurait quant au calendrier du projet hydrogène du constructeur japonais en l'absence d'un ensemble ferme de réglementations. Mais il a insisté sur le fait qu'un prototype Toyota fonctionnant à l'hydrogène pourrait entrer en compétition en 2028 "si nous obtenons les règlements à temps".

Xavier Mestelan Pinon, directeur technique de la FIA, a expliqué que la première étape pour l'instance dirigeante était de "définir ce que nous appelons le règlement générique pour l'hydrogène liquide" après l'annonce en février qu'elle donnerait la priorité et encouragerait cette forme de stockage pour les applications de sport automobile.

"Après cela, nous lancerons un groupe de travail technique dédié avec la FIA, l'ACO et l'IMSA [dont la catégorie GTP fonctionne selon les mêmes règles que l'Hypercar dans le WEC] afin d'élaborer les réglementations pour les constructeurs", a-t-il déclaré.

H24EVO, troisième génération du prototype hydrogène à pile à combustible de l'ACO. Photo de: ACO

Le directeur technique de la FIA et son homologue de l'ACO, Thierry Bouvet, ont présenté un aperçu visant à mettre en place la nouvelle réglementation 2030 pour la catégorie Hypercar en 2028. Ces règlements permettront aux voitures à hydrogène de concourir sur un pied d'égalité avec les machines à carburant conventionnel, un principe clé de la philosophie de l'ACO et de la FIA pour la technologie alternative.

Ils estiment qu'ils doivent donner aux constructeurs la possibilité de gagner en WEC et au Mans, étant donné le coût élevé du développement d'un prototype à hydrogène, qu'il s'agisse d'une voiture à combustion ou d'une voiture alimentée par la technologie des piles à combustible.

"Toyota n'a pas l'intention de construire une voiture conventionnelle conforme aux règles de 2030", a expliqué John Litjens. "Développer deux nouvelles voitures en parallèle, ce n'est pas possible."

L'ACO et la FIA ont également souligné les difficultés liées à l'introduction de l'hydrogène dans la catégorie reine du WEC. "Nous partons d'une feuille blanche", a déclaré Xavier Mestelan Pinon. "Nous avons beaucoup de défis à relever."