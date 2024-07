L'Hypercar Aston Martin Valkyrie a terminé son déverminage

L'Aston Martin Valkyrie LMH participera l'année prochaine au Championnat du monde d'Endurance et au Championnat IMSA. Cette dernière a effectué son premier test lors d'un shakedown au début du mois, sans carrosserie, avant le début des essais proprement dits dans les prochaines semaines, sous sa forme définitive.

Ian James, directeur de l'équipe Heart of Racing qui alignera la Valkyrie AMR-LMH dans la catégorie Hypercar du WEC et dans la catégorie GTP de l'IMSA à partir de 2025, a décrit cet essai comme une "vérification des systèmes". Il a également annoncé que l'Aston à moteur V12 qui a roulé était comme "une colonne vertébrale sans carrosserie".

"C'était juste un petit test pour vérifier que le groupe motopropulseur, le système de freinage et tout le reste fonctionnent correctement avant de commencer les essais avec la voiture terminée", a déclaré James à Motorsport.com. "Cela devrait se faire dans les deux prochaines semaines si tout se passe comme prévu."

Aston Martin Valkyrie Photo par : Aston Martin

Le lieu du test n'a pas été divulgué, mais Ian James a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un véritable circuit de course et que le test ne s'était fait qu'en ligne droite. Il a cependant révélé que le pilotage avait été confié à l'ancien pilote d'usine d'Aston Martin, Stefan Mucke. L'Allemand a été engagé en raison de l'indisponibilité des pilotes d'usine d'Aston, a expliqué James.

Mucke a des liens étroits avec l'organisation Multimatic, partenaire clé dans le développement et l'exploitation de l'AMR-LMH, depuis son passage dans son équipe GTE Pro du WEC avec la Ford GT exploitée sous la bannière Ganassi en 2016-2019.

Un shakedown ce mois-ci pour la première Hypercar d'Aston Martin signifie que le programme Valkyrie reste dans les temps avant ses débuts en course prévus lors de l'ouverture de la saison IMSA avec les 24 Heures de Daytona en janvier prochain. Le constructeur britannique a prévu de commencer son programme d'essais au début du troisième trimestre de cette année, après le lancement de la voiture en octobre dernier.

Les premiers essais se concentreront sur une AMR-LMH en Europe avant qu'un second châssis ne soit mis en service pour les essais aux États-Unis sur les circuits IMSA à la fin de l'année.

"Nous nous concentrerons sur une voiture d'essai pour commencer en Europe, et une fois que nous aurons dépassé un certain seuil de kilométrage, nous mettrons une voiture d'essai aux États-Unis et une autre en Europe", a déclaré Adam Carter, responsable de l'Endurance chez Aston Martin, au mois de mai.

Aston Martin a effectué deux essais en début d'année avec la Valkyrie AMR Pro, à partir de laquelle la LMH a été développée. Les essais à Silverstone et à Portimao étaient axés sur l'acquisition de données et les tests de logiciels. Aston Martin et Heart of Racing ont confirmé le mois dernier qu'ils avaient étendu leur programme initial en WEC d'une à deux voitures, conformément à la nouvelle règle imposant deux participations d'équipes d'usine en Hypercar. Cependant, une seule voiture est prévue en IMSA.