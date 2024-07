Alpine : "Nous nous devions d'envoyer un signal"

Voir les deux voitures jeter l'éponge avant même la tombée de la nuit lors de la première d'Alpine en Hypercar aux 24 Heures du Mans a constitué un véritable coup de massue pour Philippe Sinault et son équipe, et il était important de repartir du bon pied et de se remobiliser à l'occasion des 6 Heures de São Paulo, un mois après le double tour d'horloge sarthois.

Au milieu d'une redoutable adversité, les équipages des deux A424 se devaient de tourner la page et de ne commettre aucune faute jusqu'à l'arrivée, afin d'éviter également de se priver d'un roulage qui demeure précieux dans cette première année de développement de l'Hypercar française.

Malgré une petite alerte lors des essais libres, et un turbo changé par précaution sur la #36 lors des EL2, le reste du week-end s'est avéré plutôt fluide pour les Bleus. Sur la #36 justement, Mick Schumacher a raté l'Hyperpole de peu et s'est classé finalement 11e à l'issue de la séance. À bord de la voiture sœur, Charles Milesi a, lui, décroché le 13e chrono.

En course, la seule frayeur est venue du tête-à-queue dans les premiers tours de la #35 alors pilotée par Paul-Loup Chatin, qui a bloqué ses roues au freinage du S de Senna. Mais le tricolore a repris sa marche derrière les GT3, avant de remonter dans la hiérarchie.

À l'amorce de la dernière heure de course, les deux Alpine pointaient aux 11e et 13e rangs, mais un dernier effort de Mick Schumacher sur la #36 et de Paul-Loup Chatin sur la #35 a permis aux deux équipages de terminer en lutte pour le point de la dixième place, qui est finalement revenu au pilote allemand alors que Chatin a passé la ligne d'arrivée au 12e rang, devancé dans les derniers instants par la Ferrari AF Corse #83.

Mick Schumacher est allé chercher le point de la 10e place pour Alpine au Brésil. Photo de: JEP / Motorsport Images

"J'ai pris beaucoup de plaisir avec une course propre, beaucoup de roulage et de belles batailles", se réjouit Mick Schumacher, associé à Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere. "Nous aurions pu nous battre plus haut avec des décisions légèrement différentes, mais nous sommes néanmoins parvenus à inscrire notre premier point de la saison. Nous avons le potentiel et la vitesse pour en inscrire davantage, donc il nous reste beaucoup de chemin à parcourir tant nous pouvons et devons encore progresser dans tant de domaines avant Austin."

"C’était une course dont nous pouvons retenir beaucoup de positif", analyse de son côté Paul-Loup Chatin, épaulé par Charles Milesi et Ferdinand Habsburg. "Il nous manque encore un peu de performances pures, mais je crois que nous avons montré de belles choses en étant notamment réactifs sur le plan de la stratégie. Nous perdons probablement le top 10 en raison de mon erreur en début de course. Je suis toutefois fier de la réactivité de l’équipe, qui a su prendre des risques et s’adapter aux conditions de piste pour poursuivre notre phase d’apprentissage même si l’on en veut toujours plus en tant que compétiteurs."

"Nous nous devions d’envoyer un signal et d’initier une nouvelle dynamique positive après les 24 Heures du Mans", soufflait Philippe Sinault à l'issue de la course. "Nous y sommes parvenus en terminant la course avec nos deux voitures même si nous ne finissons que dixièmes et douzièmes à l’issue de six heures de bagarre intense."

"Il nous a manqué quelques connaissances sur les pneumatiques dans ces conditions aux températures très changeantes, mais nous repartons d’Interlagos avec énormément d’informations utiles dans ce domaine, qui est celui où nous devons progresser le plus. Les deux équipages ont réalisé une prestation sérieuse et solide avec de bons arrêts de la part de l’équipe et la n°36 ouvre son compteur. Les voitures prennent désormais la direction d’Austin, où nous devrons mettre en œuvre les enseignements acquis cette semaine pour être toujours plus au contact de nos adversaires."

Peugeot en mode remontée

Pendant ce temps, du côté de l'autre écurie française, le clan Peugeot a peiné à afficher de la performance durant le début du week-end mais a su trouver les ressources pour conclure sur une bonne note.

Les deux 9x8 ont terminé la séance qualificative nettement distancées, en ne devançant que la Lamborghini Iron Lynx et l'Isotta Fraschini mais, en course, la #93 de Mikkel Jensen, Nico Müller et Jean-Éric Vergne a offert une prestation solide et a remonté les positions au fil des heures pour terminer à une belle huitième place, alors que la Peugeot #94 de Paul Di Resta, Loïc Duval et Stoffel Vandoorne devait se contenter de la 16e place finale.

"On a eu la meilleure stratégie possible en pneus durs en début de course", a commenté Olivier Jansonnie, directeur technique Peugeot Sport. "Ça a payé car la #93 est vite remontée au classement. Nous avons atteint notre objectif qui était de nous battre contre BMW, Alpine et Lamborghini pour au final parvenir à les devancer. Nous n’avions clairement pas le rythme pour aller chercher les autres concurrents mais je pense que nous avons tiré le meilleur de ce que l’on pouvait faire. Je suis content de la manière dont nous avons opéré, la stratégie était clairement la bonne. Il nous reste à trouver du rythme pour aller se battre devant."