ES4 à 6 - Breen s'extirpe en tête de la nuit

Cette première longue journée du Rallye de Finlande s'est terminée avec le gros défi du week-end, Oittila et ses 19,75 km disputés intégralement de nuit. Dans cette configuration inédite depuis 1994 en Finlande, Ott Tänak et Craig Breen s'en sont donnés à cœur joie en survolant littéralement les débats sur les spéciales tracées en forêt.

S'échangeant les meilleurs temps au fil de l'après-midi à des vitesses moyennes affolantes, à l'image des 12,31 kilomètres du second passage d'Ässämäki (ES4) parcourus à plus de 131,9 km/h, les deux pilotes Hyundai ont marqué les esprits lors de cette première journée où Toyota a étonnamment joué les seconds rôles. Surpris de se retrouver dans une telle position, l'Estonien a finalement cédé la tête du classement général à son coéquipier dans les derniers kilomètres. De son côté, l'Irlandais s'est régalé tout au long de la journée pour rentrer en tête à Jyväskylä avec une marge de 2"8.

En embuscade sur la dernière marche du podium, Elfyn Evans a pris "beaucoup de plaisir" dans cette ultime spéciale pour décrocher son premier scratch du week-end et repasser devant Esapekka Lappi et Kalle Rovanperä. Si le premier cité a répondu aux attentes pour son retour en WRC en se maintenant aux avant-postes, le second est passé à côté de son sujet notamment à la suite de mauvais réglages validés lors de ses tests de préparation.

À bonne distance de ce quintet de tête regroupé en 7"9, Thierry Neuville et Sébastien Ogier ont eu plus de mal à trouver de bonnes sensations. Premier leader du rallye avant de s'offrir la frayeur de la journée dans l'ES2 (tête-à-queue à près de 160 km/h), Takamoto Katsuta a quant à lui fait la différence face aux pilotes M-Sport en fin de top 10.

La deuxième journée débute ce samedi à partir de 7h16 avec la spéciale de Kakaristo-Hassi et ses 18,17 km. Le Rallye de Finlande est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES1 : T. Katsuta

ES2 : C. Breen

ES3 : O. Tänak

ES4 : O. Tänak

ES5 : C. Breen

ES6 : E. Evans

Rallye de Finlande - Classement après l'ES6