ES1 à 4 - Neuville prend les commandes devant Ogier et Rovanperä

Un an après sa victoire espagnole, Thierry Neuville va-t-il nous refaire le coup au Rallye de Catalogne ? Il est bien sûr encore trop tôt pour le savoir, mais toujours est-il que cela en prend bien le chemin, le pilote belge pointant en tête de l'épreuve au retour à l'assistance ce midi.

Pourtant, c'est bien Kalle Rovanperä qui a été le premier à sortir du bois. Le tout récent Champion du monde 2022 a en effet bénéficié, une fois n'est pas coutume, de meilleures conditions de roulage que ses adversaires malgré sa position d'ouvreur. Il faut dire que la pluie qui s'est abattue hier sur l'arrière-pays de Salou a rendu les routes catalanes particulièrement piégeuses.

Sans compter les cordes opérées par les pilotes, qui n'ont pas manqué de projeter de la poussière et autres gravillons sur l'asphalte, dégradant encore davantage les conditions d'adhérence. Dans ces circonstances, on comprend aisément que Rovanperä se soit retrouvé privilégié, le pilote Toyota empochant les deux premiers scratchs de la journée.

À une demi-seconde de Neuville, Ogier est bien placé pour viser sa première victoire sous l'ère hybride ce week-end.

Cependant, du sous-virage lors de la troisième spéciale, et surtout une formidable performance d'Ogier, ont contraint le Finlandais à rétrograder en troisième position au général. On a alors cru que la tête de course allait revenir à son coéquipier français au retour à l'assistance, mais c'était sans compter sur la grosse attaque de Neuville dans l'ES4, Riba-Roja 1, probablement l'un des tronçons chronométrés les plus difficiles du rallye.

Ce dernier affiche ainsi une avance de 0"5 à la mi-journée sur Ogier, et de 4"2 sur Rovanperä. "On a réalisé un run plutôt propre tout du long", a expliqué le vainqueur du Rallye de l'Acropole à l'arrivée de la dernière spéciale de la matinée. "La stratégie pneumatique n'a pas été des plus faciles ce matin, et on s'est retrouvés un peu sur le fil du rasoir, mais l'équilibre de la voiture n'a pas été si mauvais."

On retrouve ensuite Ott Tänak à 6" de son coéquipier, alors qu'un petit écart peut déjà être constaté avec Elfyn Evans, cinquième, qui concède pour sa part 10"9 au leader de l'épreuve. La sixième place revient quant à elle à Dani Sordo, devant Takamoto Katsuta et Craig Breen.

L'Irlandais, qui reste sur une série de deux abandons successifs, a perdu du temps d'emblée dans la première spéciale, à la suite d'un contact sur le côté gauche de sa Ford Puma lors d'une corde. Il n'en demeure pas moins le pilote M-Sport le mieux classé pour l'heure, devant Adrien Fourmaux, Gus Greensmith et Pierre-Louis Loubet.

Coups durs pour Loubet

Ce dernier était aux prises avec Breen lors des deux premières spéciales, avant de déjanter dans la troisième et de s'arrêter à l'issue de la quatrième en raison d'un problème mécanique. Le Français a ainsi été aperçu capot ouvert et extincteur en main sur la liaison menant à l'assistance. On ne sait pas encore la nature des dommages subis par sa Ford Puma ni leur possible impact sur sa capacité à poursuivre le rallye.

À noter que Tänak est également à l'arrêt après l'ES4 en raison d'un problème d'alternateur, alors que du côté de Neuville de l'huile a été observée s'échappant de sa Hyundai. Le retour à l'assistance devrait donc faire le plus grand bien à tous ces pilotes, avant la reprise des hostilités à 15h09, avec le second passage du jour dans Els Omells – Maldà.

Rallye de Catalogne - Classement à l'issue de l'ES4