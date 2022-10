Fourmaux et Loubet de retour chez M-Sport avec des objectifs distincts

Charger le lecteur audio

Le Rallye de Catalogne marquera ce week-end le retour de deux Français chez M-Sport. Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet vont en effet reprendre du service au volant de leurs Ford Puma respectives, après une absence longue de deux épreuves pour le premier, et d'une pour le second.

La situation des deux hommes est bien différente cette saison. Sur le papier, Fourmaux aurait en effet dû participer aux deux dernières manches, disputées en Grèce ainsi qu'en Nouvelle-Zélande, mais son accident survenu dans les dernières encablures au Rallye d'Ypres fin août, alors qu'il était aux prises avec Oliver Solberg pour la quatrième place, a eu des conséquences bien délétères.

Les importants dégâts constatés sur sa voiture ont ainsi contraint M-Sport de retirer le Nordiste de la liste des participants aux deux courses suivantes, alors que la structure anglaise s'est retrouvée dans une situation logistique tendue, d'autant plus que les réparations ont semble-t-il pris plus de temps que prévu.

C'est donc après un hiatus de deux mois que Fourmaux va retrouver la compétition, décidé à en découdre après des essais privés qui se sont avérés prometteurs. "Je suis très content d'être de retour dans la voiture, d'autant plus qu'il s'agit d'un rallye magnifique", a-t-il déclaré. "Nous avons quelques spéciales très sympas et fluides, et je suis très content de faire mon retour en WRC. Nous avons réalisé de très bons essais et je suis heureux de piloter la voiture en Espagne et de pouvoir apprécier ce moment. J'espère pouvoir obtenir un bon résultat pour l'équipe."

Loubet, son compatriote, est quant à lui dans une meilleure dynamique. L'objectif de ce dernier ne sera en effet pas de se relancer mais de confirmer la très bonne prestation dont il a été l'auteur lors du Rallye de l'Acropole. Là, accompagné d'un autre Français, Sébastien Loeb, le Corse a fait feu de tout bois en pointant en deuxième position au soir de la première étape grecque, pour clore finalement l'épreuve hellénique à la quatrième place – également du même coup son meilleur résultat en WRC.

Fourmaux fait son retour à la compétition après avoir été absent lors des deux derniers rallyes.

Un rallye important en vue de 2023

Alors, pour sa dernière de l'année, l'intéressé souhaite de nouveau s'illustrer alors que le line-up de M-Sport reste encore à confirmer pour l'an prochain. Dans ces circonstances, difficile de trouver mieux que la Catalogne et ses routes mettant en exergue la précision du pilotage, pour démontrer toutes ses bonnes dispositions.

"Je suis impatient d'être en Espagne", assure Loubet. "J'espère que nous allons pouvoir y évoluer en confiance dans la voiture, comme cela a été le cas durant toute la saison. Je suis très confiant dans la voiture après les essais que nous avons menés, et je suis sûr que nous allons bien nous en sortir sur l'asphalte espagnol. C'est notre dernière dans la voiture pour moi et Vincent [Landais, son copilote], donc nous espérons bien finir."

Le shakedown du Rallye de Catalogne a eu lieu ce jeudi, avant l'ouverture des hostilités à proprement parler ce vendredi matin par une première étape composée de huit spéciales, représentant un total de 118,92 km de parcours chronométré.