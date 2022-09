Privé de rallye en Grèce, Fourmaux "comprend la situation" de M-Sport

Charger le lecteur audio

Malgré leurs divers problèmes techniques rencontrés lors du Rallye de l'Acropole, c'est peu de dire que les pilotes français ont impressionné en Grèce le week-end dernier. Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet ont en effet monopolisé la tête de course jusqu'au début de la deuxième étape, où une casse de la courroie d'alternateur de la Ford Puma du premier a causé son abandon, alors qu'une crevaison faisait dégringoler le second au classement.

Initialement, M-Sport devait d'ailleurs aligner un troisième tricolore à l'occasion de cette dixième manche, en la personne d'Adrien Fourmaux. Mais ce dernier a finalement dû se résoudre à ne prendre part qu'aux reconnaissances, après que son châssis ait été grandement endommagé lors de sa sortie de route à la toute fin du rallye précédent, à Ypres.

Un accident survenu alors que le Nordiste n'était pas au maximum de ses capacités, et ne pouvait visiblement pas être concentré à 100% sur son pilotage. "Je ne me sentais pas bien. Au final la bonne chose à faire aurait été simplement de dire 'OK, je me sens mal'", a expliqué Fourmaux auprès de nos confrères de DirtFish.com. "L'erreur a été de vouloir piloter alors que j'étais malade, mais je retiendrai la leçon pour la prochaine fois."

Cet abandon, son cinquième en neuf épreuves, alors qu'il était aux prises avec Oliver Solberg pour le gain de la quatrième place (ce qui aurait constitué son meilleur résultat en WRC jusqu'ici), a pu agacer le patron de l'équipe, Malcolm Wilson, parfois enclin à donner une leçon à ses pilotes lorsqu'il le juge nécessaire. Cela avait été le cas par exemple lors du Safari Rally, où Gus Greensmith et Fourmaux avaient dû mettre la main à la patte en venant en aide à leurs mécaniciens pour réparer leurs voitures accidentées, et pouvoir ainsi espérer reprendre la compétition sur les routes kenyanes.

"Je pense qu'on apprend toujours de ses erreurs", affirme Fourmaux. "Donc, pour moi, la leçon a été que je dois être prudent lorsque je suis malade. Bien sûr que cela a été frustrant, et bien sûr que cela n'a pas été un moment facile. Malcolm a été déçu, tout comme moi. Comment aurait-il pu en être autrement d'ailleurs ? Je comprends totalement la situation […]. Je travaille pour les prochains rallyes, mais aussi sur moi-même, pour bien me préparer."

Fourmaux devra saisir la balle au bond lors de son retour à la compétition, en Nouvelle-Zélande.

Confiance renouvelée pour la fin de saison

Cantonner Fourmaux aux reconnaissances était-elle une absolue nécessité chez M-Sport ? Du côté du management de la structure anglaise, on explique n'avoir pu faire autrement compte tenu des dommages encaissés par la voiture du Français en Belgique et du peu de temps imparti pour procéder aux réparations en vue du Rallye de l'Acropole. "Je ne pense pas qu'Adrien ne soit plus en odeur de sainteté [chez M-Sport]", tient ainsi à rassurer Richard Millener. "Personne n'a été davantage frustré que lui lors de son accident. Mais malheureusement, nous ne disposons que d'un châssis par pilote, et les dégâts subis lors du contact avec le poteau téléphonique [en Belgique] ont compromis sa participation ici."

Et Millener d'ajouter au sujet de la présence du Français lors des reconnaissances en Grèce : "Je pense que cela démontre qu'il constitue toujours un chaînon important de l'équipe, et nous n'avons pas l'intention que cela change." Il est vrai que Loeb mais aussi le pilote privé Jourdan Serderídis, qui ont tous les deux abandonné le samedi, n'ont pas repris la compétition le lendemain afin de ne pas surcharger l'équipe en cas de nouveaux dommages occasionnés sur leurs voitures.

Là encore, le peu de temps séparant l'épreuve hellénique du Rallye de Nouvelle-Zélande, qui se déroulera dans moins de trois semaines, qui plus est aux antipodes, et qui constitue donc un vrai défi logistique en tant que tel, ont été les arguments avancés par M-Sport pour justifier du sacrifice de ses pilotes le dimanche. Et dans ces deux derniers cas, difficile de prétexter un quelconque agacement. Sans doute de quoi rassurer Fourmaux.