Sébastien Ogier ajoute le Rallye de Croatie à son programme

Charger le lecteur audio

Désormais en tête du classement WRC après ses deux victoires en autant d'épreuves disputées cette saison, Sébastien Ogier a indiqué qu'il allait ajouter la prochaine manche du calendrier, à savoir le Rallye de Croatie, à son programme partiel avec Toyota. Il s'agira de son troisième engagement en quatre rallyes, après ses succès au Rallye Monte-Carlo et ce week-end au Rallye du Mexique.

Le Français, qui s'est même offert ce dimanche la Power Stage de l'épreuve disputée en Amérique centrale a d'ailleurs reconnu que c'était bien la perspective de sa présence en Croatie qui l'avait poussé à tenter (et réussir) le carton plein sur le plan comptable du côté du Mexique, afin de bénéficier d'une position de départ idéale sur ce rallye sur asphalte : "C'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais marquer des points dans la Power Stage, car avant celle-ci, nous étions tous extrêmement proches au championnat."

Lire aussi : Sébastien Ogier impérial au Rallye du Mexique !

"Comme je savais que j'allais faire la Croatie à ce moment-là, il était logique d'avoir à nouveau la meilleure position de départ et c'était une autre raison de prendre des points dans la Power Stage. Je pense que ce projet est né d'une discussion avec l'équipe et de ma forme actuelle sur l'asphalte, et nous avons décidé que ce pourrait être une nouvelle épreuve où je pourrais aider l'équipe. Ce n'était pas nécessairement mon choix, mais je suis heureux de le faire."

Concernant son septième succès mexicain, après avoir gagné ce rallye entre 2013 et 2015 puis entre 2018 et 2020, Ogier a ajouté : "C'est une sensation formidable. C'est toujours difficile dans ces moments-là, car les compétitions sont toujours très intenses, puis vous franchissez la ligne d'arrivée et tout retombe un peu, car vous êtes tellement épuisé, mais je suis évidemment très heureux. Je suis très heureux pour l'équipe."

"Nous sommes venus ici avec l'objectif clair de gagner ce rallye et nous avons réalisé un week-end sans faute, avec un rythme élevé et une excellente gestion quand il le fallait. Je peux être satisfait et j'ai même réussi à obtenir le maximum de points dans la Power Stage. Je ne pouvais pas demander mieux."

Le top 5 du classement WRC 2023 après trois rallyes :

Pos. Pilote Points 1 Sébastien Ogier 56 26 /1 - 30 /1 - - - - - - - - - - 2 Thierry Neuville 53 17 /3 15 /3 21 /2 - - - - - - - - - - 3 Kalle Rovanperä 52 23 /2 15 /4 14 /4 - - - - - - - - - - 4 Ott Tänak 47 14 /5 27 /1 6 /9 - - - - - - - - - - 5 Elfyn Evans 44 15 /4 14 /5 15 /3 - - - - - - - - - -