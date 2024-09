Ogier perd déjà très gros au Rallye du Chili

Leader du championnat du monde, Thierry Neuville a le redoutable honneur d'ouvrir la route en ce vendredi au Rallye du Chili. Malgré des températures fraîches et d'abondantes pluies récentes, le parcours reste largement sale et le balayage est donc bien présent.

Après les passages de Neuville, Ott Tänak et Sébastien Ogier, le Français signant le meilleur temps avec plus de neuf secondes d'avance sur les pilotes Hyundai, la première spéciale a tout bonnement été annulée pour des raisons de sécurité liées aux spectateurs et à leur positionnement le long de ce parcours de 19,72 km. Tous les pilotes qui n'ont pas pu disputer la spéciale derrière ce trio ont été crédités du même temps que Neuville.

Lire aussi : WRC Les punitions de Verstappen et Ogier rendent Tänak perplexe

Débutée avec cinq minutes de retard sur l'horaire prévu, la seconde spéciale de la journée est allée à son terme et est tombée dans l'escarcelle d'Elfyn Evans, qui avait été le premier à interrompre son effort lors de l'ES1. Le Gallois, profitant du balayage des trois concurrents devant lui, s'est adjugé le scratch devant les trois autres Toyota engagées, puisqu'il a terminé ce parcours de 13,34 km avec 2,3 secondes d'avance sur Kalle Rovanperä, 2,9 sur Sami Pajari (qui remplace provisoirement Takamoto Katsuta) et 3,9 sur Ogier. Le compact groupe des Rally1 se tenait en 8,4 secondes, Martins Sesks fermant la marche sur sa M-Sport Ford.

Ogier à la faute puis à l'arrêt

Spéciale la plus longue du jour, avec 23,32 km au programme, l'ES3 a été marquée d'emblée par une sortie trop large pour Ogier dans un virage à droite. La roue arrière gauche de la Toyota est venue heurter avec une certaine violence le bas-côté, en évitant toutefois le tonneau et de gros dégâts, mais en subissant une crevaison. Arrêté en pleine spéciale, l'équipage a procédé à un remplacement du pneu arrière qui a pris moins de deux minutes, mais c'est évidemment un coup dur pour Ogier dans cette épreuve et pour ses maigres espoirs de sacre.

Sur des chemins qui se détériorent nettement, notamment dans les virages où la corde, souvent constituée de grosses pierres, est empruntée, Evans a maintenu son bon rythme pour s'emparer de la tête du rallye, même s'il a été coiffé au poteau – de 0"1 – par son équipier Rovanperä pour le temps scratch, le Finlandais assurant toutefois ne pas être à son aise sur la terre sèche du Chili. Les deux pilotes ne sont cependant séparés que de 2,2 secondes au moment de la fin de la boucle matinale, tandis que Pajari réalise un bon début d'épreuve en troisième place.

Condamné à subir une adhérence précaire, Neuville n'a signé aucun top 4 lors de cette matinée chilienne et pointe à 13"8 secondes de la tête au général, en septième position, même s'il pourra se satisfaire de voir que l'un de ses principaux rivaux pour le titre est déjà relégué à plus de 1'30 de son temps. Son équipier et adversaire également, Tänak, est lui cinquième, à 7"3 de la tête.

Sesks, qui faisait jusqu'ici un rallye propre, a été victime d'un incident similaire à celui d'Ogier dans une portion différente, mais avec des conséquences visiblement plus graves : s'il s'est également arrêté sur le parcours pour changer de roue arrière gauche, il est reparti à une vitesse limitée. Il a perdu plus de cinq minutes dans la fin de la spéciale.

Scratchs du vendredi ES1 19,72 km Pulperia 1 S. Ogier ES2 13,34 km Rere 1 E. Evans ES3 23,32 km San Rosendo 1 K. Rovanperä ES4 19,72 km Pulperia 2 19h46 ES5 13,34 km Rere 2 20h41 ES6 23,32 km San Rosendo 2 21h32

Rallye du Chili - Classement après l'ES3