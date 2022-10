Shakedown - Ogier le plus rapide devant Katsuta et Loubet

Charger le lecteur audio

C'est sous un ciel gris et sur des routes détrempées que s'est déroulé le shakedown du Rallye de Catalogne ce jeudi matin, sur le célèbre parcours du Coll de la Teixeta. Des conditions qui devraient peu ou prou correspondre à celles que rencontreront les pilotes au cours de cette 12e manche de la saison.

Et c'est donc Sébastien Ogier qui s'est montré le plus prompt, avec l'établissement d'un meilleur chrono en 2'40"1. "Il va falloir qu'on soit concentrés, qu'on ait confiance dans la voiture et qu'on s'y colle", a indiqué l'octuple Champion du monde, vainqueur à trois reprises en Catalogne en 2013, 2014 et 2016, auprès du site officiel du WRC. "Cela ne sera bien sûr pas facile demain. Toutes les nouvelles spéciales présentent de nombreuses cordes, donc cela pourrait bien devenir piégeux après le passage de plusieurs voitures. Mais nous n'avons rien à perdre ce week-end, et nous devons jouer notre carte."

Le Français, qui participe ce week-end à sa cinquième pige de l'année, sa deuxième consécutive après celle du Rallye de Nouvelle-Zélande où il a fini deuxième, a su parfaitement exploiter les pneus soft fournis par Pirelli. Au même titre que tous ses coéquipiers chez Toyota d'ailleurs, qui est passé près d'un quadruplé lors de ces ultimes reconnaissances.

Mais Pierre-Louis Loubet, qui fait son retour en Espagne après avoir été absent lors de la dernière manche, a privé le constructeur japonais de ce plaisir en signant le troisième temps, à 1"2 de son compatriote et 0"3 de Takamoto Katsuta. Le pilote M-Sport s'est lui aussi ravisé, au dernier moment, sur le mélange de gomme le plus tendre proposé. Un choix qui s'est donc révélé payant.

Derrière le trio de tête, on retrouve donc Kalle Rovanperä et Elfyn Evans. Comme escompté, les écarts ont été ténus, le top 5 étant couvert par seulement 1"5. Viennent ensuite les trois Ford Puma de Gus Greensmith, Adrien Fourmaux et Craig Breen, dans cet ordre.

Les Hyundai en difficulté

Hyundai, qui s'est imposé lors des deux dernières éditions (en 2019 et 2021 par l'intermédiaire de Thierry Neuville) a pour sa part été en retrait. Il faut en effet descendre au 11e rang pour trouver Ott Tänak, alors que les pilotes de la marque sud-coréenne, qui ont fait le choix de chausser les pneus durs, ont tous éprouvé des difficultés dans ces conditions de roulage humides.

La première spéciale aura lieu demain matin à partir de 08h33, avec Els Omells – Maldà 1. Un total de huit ES représentant 118,92 km est au programme de la première étape de ce Rallye de Catalogne.

