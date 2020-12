La Power Stage va rapporter des points aux constructeurs

Depuis 2011, des points bonus sont attribués aux pilotes dans la Power Stage, traditionnellement la dernière spéciale du rallye, afin de donner un intérêt supplémentaire à des fins d'épreuves dont le classement général est souvent établi. Les cinq premiers de la spéciale prennent des points, avec cinq unités attribuées à l'auteur du meilleur temps. Le Conseil Mondial de la FIA, réuni jeudi à Genève, a décidé d'étendre désormais le principe aux équipes.

À partir de la saison 2021, les points de la Power Stage seront donc également ajoutés au championnat des constructeurs, afin d'apporter une "dimension supplémentaire à la lutte pour le titre" selon la fédération. Seuls les points inscrits par les deux meilleurs pilotes nommés par une équipe seront toutefois pris en compte. Le principe de la Power Stage sera par ailleurs étendu aux catégories WRC2 et WRC3.

Six rallyes nécessaires en 2021

Par ailleurs, alors que la saison 2020 a été écourtée en raison de la pandémie de coronavirus, faisant naître des débats sur la légitimité à accorder au titre, le Conseil Mondial a annoncé que pour "garantir la valeur du championnat", les titres ne seront attribués que si "au minimum la moitié des rallyes prévus dans le calendrier initial" peuvent être organisés. Cela signifie que six manches doivent au minimum être maintenues pour que le WRC ait un champion en 2021, et ce alors que la crise sanitaire a d'ores et déjà engendré l'annulation du Rallye de Suède, prévu en février.

Dans les championnats qui accompagnent le WRC, où seuls les meilleurs résultats sont comptabilisés, la FIA se donne la possibilité "d'ajuster le nombre minimum de participations et d'événements pris en compte" si certaines manches doivent être annulées.

Le Conseil Mondial a également autorisé les constructeurs à effectuer neuf journées d'essais supplémentaires pour leur permettre de découvrir les pneus Pirelli, nouveau manufacturier unique du championnat à partir de la saison 2021, en remplacement de Michelin.

Des ajustements ont enfin été apportés à la catégorie WRC2. Les équipes qui désirent participer ne pourront pas s'inscrire après la cinquième manche du championnat 2021 et, pour marquer des points, elles devront engager au moins deux voitures sur sept rallyes, dont un disputé hors du continent européen. Les pilotes et les équipes devront être nommés pour être inscrits sur un rallye, mais les équipages seront autorisés à disputer des épreuves supplémentaires, sans marquer de points.

Les points retenus pour le championnat WRC2 seront ceux des six meilleurs résultats sur les sept rallyes où un pilote est nommé. En WRC3, il faudra également participer à sept rallyes, alors que la FIA avait abaissé le seuil à cinq cette année en raison de la pandémie de COVID-19. La même décision a été prise pour le Junior WRC, avec l'obligation de prendre le départ de cinq manches, contre quatre en 2020.