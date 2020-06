Le Rallye de Finlande est annulé

Le Rallye de Finlande devait avoir lieu du 6 au 9 août prochains et aurait pu permettre de relancer le championnat après la crise provoquée par le nouveau coronavirus, il n'en sera rien. Ce mercredi, les organisateurs ont annoncé que le rendez-vous était purement et simplement annulé à cause de la pandémie de COVID-19, jetant un peu plus le trouble sur la tournure que prendra la suite de la saison du Championnat du monde des rallyes.

"Outre l'évolution inconnue du COVID-19, il y a des incertitudes majeures qui pèsent sur cette décision", annonce AKK Sports, organisateurs du Rallye de Finlande. "Par exemple, le manque d'informations sur la question de savoir si les restrictions actuellement imposées par l'État pour les événements publics se poursuivront après juillet, ou comment les participants étrangers, les équipes et les spectateurs pourront voyager en toute sécurité vers la Finlande."

Dans un premier temps, la quête d'une nouvelle date pour l'épreuve a occupé les organisateurs, qui ne sont toutefois pas parvenus à trouver une solution viable et sans risques. Petit à petit, l'idée d'annuler purement et simplement le rallye a fait son chemin, jusqu'à ce que le couperet tombe.

"En annulant le rallye cette année, nous voulons afficher notre responsabilité envers chacun des acteurs majeurs ainsi qu'envers toute la société", précise Jani Backman, promoteur du Rallye de Finlande. "La santé demeure toujours la priorité. Nous allons tourner notre attention vers 2021, avec confiance, pour organiser comme il se doit les célébrations du 70e anniversaire dans une ambiance incroyable et avec un bon état d'esprit aussi bien pour les spectateurs, les concurrents ainsi que nos partenaires historiques et nouveaux."

Le championnat WRC est à l'arrêt depuis la troisième manche disputée au Mexique à la mi-mars. Depuis, le Rallye d'Argentine et le Rallye de Sardaigne ont été reportés, celui du Portugal et le Safari Rally au Kenya ont été annulés. Un sort identique est attendu pour la Nouvelle-Zélande et le Japon. Pour le moment, le prochain rendez-vous serait donc celui de la Turquie, fin septembre...