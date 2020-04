Le Rallye de Finlande n'a "aucune idée" de son maintien

Dans un contexte de pandémie mondiale provoquée par le nouveau coronavirus, chaque organisateur tente de gérer au mieux cette situation de crise, dominée par une incertitude à laquelle personne n'est évidemment en mesure de répondre. Concernant le Championnat du monde des Rallyes, les derniers reports annoncés concernent les manches au Portugal et en Sardaigne, qui devaient avoir lieu fin mai et début juin. Le prochain rendez-vous du calendrier, le Safari Rally au Kenya, est déjà surveillé de près et sérieusement menacé.

Le suivant sur la liste, à savoir le Rallye de Finlande, tente tant bien que mal de s'organiser et de se préparer dans ces circonstances difficiles et en l'absence d'anticipation sûre. L'épreuve, qui célèbrera par ailleurs son 70e anniversaire, doit se tenir début août. Néanmoins, les organisateurs font clairement mention du réalisme à adopter : impossible de faire un pronostic.

"En ces temps exceptionnels, il n'est pas simple de trouver quoi que ce soit à dire sur le rallye, alors que nos vies sont actuellement focalisées sur des occupations beaucoup plus importantes : prendre soin de ceux que l'on aime, de nous-mêmes, de nos collègues, et de nos entreprises et organisations qui sont affectées à bien des égards par la pandémie", soulignent-ils. "Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons que continuer à travailler pour vous offrir le meilleur événement possible dans les circonstances actuelles, et continuer à croire que d'ici début août, les choses seront différentes et que nous pourrons nous rassembler pour fêter notre événement, son anniversaire et la fin de ce confinement mondial !"

Le Rallye de Finlande se tient prêt à communiquer sur l'évolution de la situation "chaque fois que cela sera nécessaire" et s'apprête à vivre une édition très particulière si jamais elle peut avoir lieu.

"Nous n'avons aucune idée de si nous pourrons organiser le rallye comme prévu", préviennent les organisateurs. "Si nous étions en mesure de le faire, il pourrait encore y avoir des restrictions concernant les voyages vers/depuis/à l'intérieur de la Finlande et liées au COVID-19 au moment de l'événement. S'il vous plaît, suivez tous les conseils et les informations données par l'organisateur, ainsi que par les autorités finlandaises et celles de votre pays."