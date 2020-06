Le Rallye de Grande-Bretagne annulé à son tour

Nouvelle annulation pour le WRC en 2020 : après la Finlande et la Nouvelle-Zélande la semaine dernière, c'est au tour du Rallye de Grande-Bretagne de jeter l'éponge en raison de la crise du coronavirus. Les organisateurs ont officialisé la nouvelle ce mardi alors que la 76e édition de l'épreuve aurait dû se dérouler du 29 octobre au 1er novembre et constituer l'avant-dernière manche de la saison.

Compte tenu des préoccupations persistantes liées au COVID-19, notamment en matière de logistique et sécurité mais aussi face aux restrictions gouvernementales en fonction des territoires, l'annulation a été décidée. Le WRC est à l'arrêt depuis la mi-mars et ne compte désormais plus que les rendez-vous en Turquie (septembre), Allemagne (octobre) et Japon (novembre) à son programme. La manche nippone est d'ailleurs sur la sellette, tandis que ce calendrier ne veut plus rien dire. À la place, les promoteurs espère encore pouvoir organiser au moins quatre rallyes à partir de l'automne.

"En tant qu'instance dirigeante des sports mécaniques en Grande-Bretagne, notre responsabilité première et priorité absolue est toujours la sécurité de tous ceux qui s'impliquent, que ce soient les concurrents, les officiels, les spectateurs ou les milliers de bénévoles qui partagent notre passion pour ce sport", souligne David Richards, président de Motorsport UK. "Des progrès significatifs ont été faits pour combattre le virus, mais une incertitude considérable demeure concernant les grands rassemblements, la distanciation physique et les restrictions de voyage, sans parler d'une possible reprise de la transmission virale en fin d'année."

"Nous avons surveillé de près les recommandations données par le gouvernement et il est devenu de plus en plus évident qu'il était impossible d'avoir des projets avec suffisamment de certitude pour de tels événements majeurs à l'automne. Nous devons donc accepter, le cœur incroyablement lourd, qu'annuler l'édition de cette année est la seule option responsable et prudente. Nous allons concentrer notre attention sur la création d'un événement encore plus grand et de classe mondiale pour 2021."

Dans son histoire, le Rallye de Grande-Bretagne n'a été annulé que deux fois auparavant, depuis sa renaissance après la Seconde Guerre mondiale : en 1957 en raison de la crise du canal de Suez puis en 1967 à cause de l'épidémie de fièvre aphteuse.