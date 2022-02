Rovanperä : Les Rally1 "difficiles à maîtriser" sur la neige

Charger le lecteur audio

Toyota était récemment en Finlande pour tester sa GR Yaris Rally1 sur du gravier enneigé en vue du prochain Rallye de Suède. Mobilisé, Kalle Rovanperä a été rejoint lors de ce test par ses coéquipiers Elfyn Evans, Takamoto Katsuta et Esapekka Lappi, le Finlandais prenant la place de Sébastien Ogier pour la deuxième manche du Championnat du monde.

S'il s'est montré satisfait du travail de son équipe, Rovanperä a toutefois révélé que les Rally1 forçaient les pilotes à être plus précis sur la neige, ajoutant que le gain de poids de 70 kg – conséquence de l'ajout du système hybride et du renforcement de la cellule de survie – se remarquait derrière le volant.

"Le feeling est positif mais je dois dire que c'est assez difficile", a-t-il expliqué quant au pilotage sur la neige. "Nous avons eu beaucoup à faire avec les réglages neige. Cette voiture est assez difficile à maîtriser sur la neige, vraiment. C'est la première fois [que je roule] avec cette voiture sur des [routes] gravier rapides et sur la neige, et on sent vraiment son poids."

"Maintenant, quand il neige et que c'est assez glissant, c'est vraiment délicat de rouler, et il y a beaucoup de travail à faire dans le cockpit pour piloter. Il faut vraiment être précis avec la voiture. Ça ne semble pas si facile mais j'espère que nous pourrons le faire correctement."

Toyota a préparé le Rallye de Suède en Finlande

Le début de saison de Rovanperä a été laborieux, le Finlandais ayant terminé à la quatrième place du Monte-Carlo en luttant avec sa nouvelle monture. Après avoir bouclé la première étape avec plus d'une minute de retard sur son coéquipier Ogier, leader, Rovanperä a progressivement gagné en confiance, signant trois victoires de spéciale dont un succès dans la Power Stage.

Pour justifier sa performance dans le sud de la France, le pilote Toyota a indiqué que les délais courts pour achever le développement de la Yaris avaient limité le travail consacré aux réglages pendant les essais d'avant-saison. "Bien sûr, je n'étais pas satisfait [du Rallye Monte-Carlo] mais j'étais vraiment heureux du week-end dans son ensemble", a-t-il commenté. "Nous avons démarré avec un rythme plutôt mauvais et un feeling difficile dans la voiture. Mais nous avons fait un gros travail avec l'équipe sur les réglages et la voiture était alors bien meilleure pour moi."

"Nous avons pu être à notre propre rythme, j'ai pu être heureux. Je pense que nous avons débuté le rallye avec une voiture assez similaire à celle de mes équipiers. Je crois que le problème, c'était simplement que je ne me sentais pas aussi à l'aise durant tous les tests. Je m'attendais à être en difficulté dans la voiture."

"Je pense que nous avons eu tellement de travail à faire avec la nouvelle voiture que nous ne pouvions pas [nous occuper] des réglages tout le temps, nous devions valider et essayer beaucoup de choses. Je n'ai tout simplement pas trouvé les bons réglages dans les tests – où je veux que la voiture soit – et puis, lors du rallye, nous devions les trouver car nous étions assez loin [du rythme] et il était plus facile de travailler sur les réglages pendant le rallye."

En raison de sa victoire dans la Power Stage du Rallye Monte-Carlo, lui offrant la troisième place du championnat derrière Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, qui ne rouleront pas en Suède, Rovanperä sera l'ouvreur pour la deuxième épreuve de la saison.