Lappi veut se battre pour le podium pour son retour en WRC

Cette saison, Esapekka Lappi dispute un programme partiel qui débute par le Rallye de Suède, ayant lieu ce week-end. Le Finlandais est de retour au sein de l'équipe Toyota, avec laquelle il a commencé sa carrière en Championnat du monde des Rallyes, et prend place dans une troisième GR Yaris Rally1 qu'il partage cette année avec l'octuple Champion du monde Sébastien Ogier.

Selon toute vraisemblance, Lappi devrait participer à la majorité des rallyes du calendrier 2022, Ogier étant susceptible de ne s'engager que dans cinq épreuves seulement. Après une campagne 2019 décevante chez Citroën et un bref passage chez M-Sport la saison suivante, Lappi a désormais une chance de montrer à nouveau son talent. Et le pilote est prêt à capitaliser sur ce nouveau départ avec Toyota pour relancer sa carrière.

"Je pense que je suis assez prêt pour ça mais, comme avant, je pense que je ne vais pas trop m'en faire", a-t-il confié à Motorsport.com. "Je pense que mon état d'esprit est plutôt bon. Je vais essayer d'être plus détendu qu'avant, c'est ce que j'ai essayé de faire l'an dernier lors des quelques [rallyes] que j'ai disputés. Je vais essayer d'avoir la même approche."

L'engagement de Lappi en Suède marquera sa première apparition depuis le Rallye de Finlande 2021, qui s'est avéré un entretien d'embauche pour Toyota. Même s'il n'était pas présent au Monte-Carlo cette année, Lappi a su s'adapter à la voiture Rally1 en essais et pense pouvoir être dans le rythme sur la neige suédoise.

"Je suis très enthousiasmé par ce moment", a-t-il ajouté. "Depuis longtemps, j'avais hâte de rouler de nouveau au plus haut niveau. J'ai trouvé très naturel de travailler de nouveau avec l'équipe au cours des dernières semaines et pendant les essais. Mon ressenti dans la GR Yaris Rally1 était assez bon dès le début et il s'est amélioré petit à petit. Je pense que les épreuves faites dans une WRC2 l'an dernier m'aident beaucoup à comprendre comment piloter au mieux ces voitures."

"Le Rallye de Suède est une épreuve que j'ai toujours appréciée et j'ai toujours été compétitif là-bas. Il ne faut pas oublier que mon dernier rallye remonte à cinq mois mais je crois que nous pouvons être dans le rythme et je veux me battre pour le podium, c'est mon objectif minimum. Ce ne sera pas facile mais je sens que c'est possible."

Le Rallye de Suède débutera vendredi 25 février et sera composé de 17 spéciales. Dix-neuf spéciales étaient initialement au programme, toutefois le déplacement d'un troupeau de rennes a poussé les organisateurs à en annuler deux lors de la journée de samedi.