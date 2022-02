Alpine envisage un retour en WRC avec une voiture électrique

Charger le lecteur audio

La marque Alpine dispose d'une riche histoire en sport auto qui s'ancre plutôt dans le rallye, avec l'emblématique A110 qui a parcouru les épreuves mondiales dans les années 1960-1970. Plus récemment, la nouvelle version de ce modèle, éligible à concourir en catégorie R-GT, a vu le constructeur français se rappeler au bon souvenir du monde des rallyes.

S'exprimant devant certains médias à l'occasion de la présentation de l'Alpine A522 pour la saison 2022 de F1, Luca De Meo, le PDG de Renault, a confirmé que la marque de prestige et de compétition de l'entreprise était intéressée par un retour en WRC, avec un véhicule électrique. Un certain nombre de sources ont indiqué que l'Alpine A5 pourrait servir de base pour la future voiture.

"Moi j’ai de l’intérêt à explorer, et c’est pour ça qu’on a nommé Davide Brivio sur le projet d’expansion", a expliqué De Meo, relayé notamment par Ouest-France. "À voir si on peut trouver les conditions pour participer au Championnat du monde des Rallyes, mais je veux le faire avec une voiture électrique, aujourd’hui ce n’est pas possible. Je veux aussi faire le Dakar…"

Pour le moment, le WRC n'autorise pas de véhicules 100% électriques, même si un premier pas dans cette direction a été fait cette saison avec les Rally1 hybrides. Toyota, Hyundai et Ford via M-Sport se sont engagés pour les trois prochaines années dans cette réglementation. Toutefois, la pression est forte sur le Championnat du monde pour aller plus loin dans le domaine.

Alors que le passage à l'hybride a été considéré comme tardif, la nouvelle direction de la FIA a souhaité que la discipline envisage déjà un nouveau règlement pour une entrée en vigueur dès l'horizon 2025 afin qu'elle demeure pertinente aux yeux de l'industrie automobile et soit attractive pour les constructeurs. Le nouveau président adjoint de la FIA, Robert Reid, a déclaré à certains médias, dont Motorsport.com, que le WRC avait plusieurs options pour son prochain règlement, y compris un éventuel passage vers des voitures électriques ou à hydrogène.

Renault a déjà fait part de son intention de revenir en rallye par le biais de la nouvelle catégorie Rally3, en confirmant qu'elle développait un véhicule à quatre roues motrices qui sera lancé au début de l'année prochaine. "Elle arrive dans quelques semaines pour le premier test", a déclaré Benoît Nogier, directeur de Renault Customer Racing. "Comme vous pouvez l'imaginer, nous découvrons encore un peu cette nouvelle catégorie, mais nous travaillons dur ; c'est bien d'avoir la première voiture à quatre roues motrices de Renault."

Avec Tom Howard