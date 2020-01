22 pilotes pour la saison 2020 du WorldSBK

La Fédération internationale de motocyclisme a dévoilé la liste des inscrits pour les trois séries faisant partie du Championnat du monde Superbike. Dans la catégorie principale de la discipline, le WorldSBK, 22 pilotes sont appelés à courir à partir de la manche australienne, au programme dans un peu plus d'un mois.

Alors que deux noms manquent encore à l'appel sur cette liste, qui reste provisoire, pour les équipes Team Pedercini Racing et MIE Racing, les pilotes actuellement nommés représentent 11 pays. La Grande-Bretagne reste prédominante avec sept concurrents, devant l'Espagne, l'Italie et la France qui en ont deux. Deux, oui, car Loris Baz est rejoint par Sylvain Barrier, qui intègre le team Brixx Performance pour y piloter une Ducati.

Comme cela a déjà été annoncé ces derniers mois, les équipes officielles voient leur line-up évoluer en vue de cette saison 2020. Chez Kawasaki, Jonathan Rea est rejoint par Alex Lowes. Celui-ci cède sa place chez Yamaha à Toprak Razgatlioglu qui fera équipe avec Michael van der Mark. Chez Ducati, c'est Scott Redding qui arrive, aux côtés de Chaz Davies, tandis qu'Alvaro Bautista rejoint Honda avec Leon Haslam. Enfin, Eugene Laverty arrive chez BMW, aux côtés de Tom Sykes. Dix équipes indépendantes complètent le plateau, pour un total de six Ducati, cinq Kawasaki, cinq Yamaha, quatre Honda et deux BMW.

Dans la catégorie Supersport, ils seront 29 à en découdre, et parmi eux cinq Français : Jules Cluzel et Corentin Perolari pour le GMT94, Lucas Mahias chez Puccetti, Andy Verdoïa venu de la catégorie inférieure et aligné par bLU cRU WorldSSP by MS, et Xavier Navand, inscrit dans le cadre de la FIM Europe Supersport Cup. Enfin, en Supersport 300, 50 noms sont annoncés, dans un format qui une fois encore opérera la sélection de 36 pilotes à chaque manche. Là aussi, le contingent tricolore est bien représenté, avec huit pilotes annoncés à l'heure actuelle.

La liste des inscrits en WorldSBK