Davies devient coach des pilotes Ducati en Superbike

Après une décennie passée dans la discipline, ponctuée de 32 victoires, Chaz Davies devient le coach des pilotes officiels Ducati en World Superbike et travaillera ainsi auprès d'Álvaro Bautista et Michael Ruben Rinaldi, mais également de Nicolò Bulega qui évolue en World Supersport.

Le Gallois avait annoncé sa retraite en fin de saison dernière, à 34 ans, mais reste donc présent dans le paddock WSBK pour 2022 avec la marque dont il défendait les couleurs depuis 2014. Chaz Davies n'est pas parvenu à décrocher le titre après lequel court Ducati depuis 2011 et son succès avec Carlos Checa, mais il a terminé vice-champion à trois reprises.

"Je suis absolument ravi de continuer dans l'univers de la compétition, surtout avec la famille Ducati, avec laquelle j'ai vécu les meilleures années de ma carrière de pilote", explique-t-il. "Ce sera une perspective intéressante que d'observer l'action de l'autre côté de la barrière ! Je crois qu'avec mes sept années d'expérience en tant que pilote officiel Ducati, et avec ma connaissance des motos Ducati V2 et V4, je suis bien armé pour contribuer aux succès futurs de l'équipe."

"Nous avons d'excellents pilotes pour 2022 en Superbike et Supersport, et je donnerai tout ce que je peux pour maximiser leur potentiel. Je tiens à remercier Stefano Cecconi, Feel Racing et Ducati pour cette opportunité. J'ai hâte de commencer !"

Ducati débutera la saison 2022 avec un line-up renouvelé puisqu'après deux ans d'absence, Alvaro Bautista fera son retour dans l'équipe pour succéder à Scott Redding, parti chez BMW. L'objectif est toujours de conquérir le titre, après une campagne 2021 conclue derrière Kawasaki au championnat.

"Nous sommes heureux de pouvoir compter à nouveau sur Chaz, même si c'est dans un rôle nouveau pour lui et notre équipe", souligne Stefano Cecconi, directeur de l'équipe Ducati. "Son expérience sera certainement d'une grande aide pour nos pilotes et leur permettra d'exprimer leur plein potentiel."

"Sa contribution au projet Supersport sera également fondamentale, à la fois pour Nicolo Bulega et pour l'équipe, car la Panigale V2 a l'ADN des Superbike deux-cylindres avec lesquelles Chaz a obtenu des résultats remarquables ces dernières années."