Ducati propose à Miller de succéder à Bautista en WorldSBK

Jack Miller va-t-il renouer avec Ducati ? Après avoir porté les couleurs de la marque en MotoGP, le pilote australien pourrait devenir son représentant en WorldSBK, où d'importants changements sont possibles chez les Rouges.

Vainqueur des deux derniers championnats avec Ducati, Álvaro Bautista vit une campagne 2024 plus difficile puisqu'il est actuellement relégué à 104 points de Toprak Razgatlioglu, mais aussi à 40 de Nicolò Bulega, arrivé à ses côtés dans l'équipe cette année. Le vétéran espagnol, âgé de 39 ans, a néanmoins exprimé son désir de prolonger.

L'entourage de Bautista a même demandé une revalorisation à Ducati mais cela parait désormais impossible. L'équipe dispose d'un budget d'environ un million d'euros pour les salaires de ses pilotes en WorldSBK et Bautista touche environ 750 000 euros cette année, contre 200 000 pour Bulega.

Très performant depuis ses débuts, ce dernier aurait prolongé son contrat et aurait obtenu un salaire de 450 000 euros, réduisant de fait l'enveloppe pour son coéquipier, ce qui pourrait pousser Bautista vers la sortie.

Selon les informations de Motorsport.com, Ducati a donc approché Jack Miller pour lui proposer le second guidon officiel en WorldSBK. L'Australien, qui a piloté des Ducati en MotoGP de 2018 à 2022, dont deux saisons dans la structure officielle, est actuellement sans guidon pour la saison 2025, après la promotion de Pedro Acosta dans l'équipe KTM d'usine, et avec aucune place libre encore chez Tech3 puisqu'Enea Bastianini et Maverick Viñales ont été recrutés.

La priorité de Jack Miller reste le MotoGP et il a ainsi demandé du temps avant de répondre à cette proposition, fixant le GP d'Autriche, mi-août, comme échéance, sachant qu'il a aussi au moins une autre offre de la part d'une équipe de WorldSBK.

Actuellement, la seule véritable chance de Miller pour rester en MotoGP semble être un retour chez Pramac, qui va abandonner ses Ducati pour des Yamaha à partir de la saison prochaine. Il a déjà roulé pour l'équipe de Paolo Campinoti de 2018 à 2020.