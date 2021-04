Rea leader des tests de Barcelone devant Redding et Gerloff

Au guidon sa la nouvelle Kawasaki ZX-10RR, Jonathan Rea a dominé les deux journées d'essais officiels sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. Le sextuple Champion WorldSBK a profité des derniers instants de la seconde journée pour s'adjuger la meilleure marque, au moment où Garrett Gerloff, lui aussi en piste, connaissait une petite chute dans le second secteur.

Auteur de plus de 130 tours en deux jours, Rea a principalement travaillé sur des éléments de châssis et de nouvelles fourches avant. Scott Redding a profité de la chute de Gerloff pour s'emparer quasiment sous le drapeau à damier du second chrono, lui qui a travaillé à l'amélioration de sa Ducati. Quant au pilote américain, il s'est d'abord concentré sur du travail de longs relais mais a également essayé des éléments de carénage et des freins sur sa Yamaha.

Derrière le trio de tête qui se tient en moins de trois dixièmes, le quatrième meilleur temps global est l’œuvre de Jonas Folger. Le pilote BMW a chuté le premier jour et perdu du temps alors que le programme du constructeur était copieux : nouveau bras oscillant, nouvel échappement, nouveaux ailerons ainsi que des évolutions de fiabilité pour l'électronique. La seconde journée de l'Allemand a été consacrée à l'affinage des détails de sa machine.

Le top 5 est complété par une autre Ducati, celle de Michael Ruben Rinaldi, victime d'un problème technique en fin de roulage. Plus bas dans le classement, il est à noter qu'Álvaro Bautista a peu roulé (69 tours au total, dont seulement six ce jeudi) pour se préserver après une blessure thoracique contractée récemment lors d'un accident de motocross. Autre pilote qui a peu roulé ce jeudi, et pour cause : contrôlé positif au COVID-19, Toprak Razgatlioglu n'a effectué que neuf boucles lors de la seconde journée avant de se retirer pour être placé à l'isolement.

Enfin, signalons que le Français Christophe Ponsson participait aussi à ces tests au guidon d'une Yamaha et pour le compte du team Alstare, qui fait son grand retour en WorldSBK après l'avoir quitté en 2013-2014.

Premier jour des essais de Barcelone :

P. No. Pilote Moto Tours Temps Écart 1 1 Jonathan Rea Kawasaki 68 1'40.793 2 91 Leon Haslam Honda 83 1'40.900 +0.107 3 31 Garrett Gerloff Yamaha 82 1'40.910 +0.117 4 45 Scott Redding Ducati 89 1'40.962 +0.169 5 66 Tom Sykes BMW 79 1'41.265 +0.472 6 54 Toprak Razgatlioglu Yamaha 70 1'41.334 +0.541 7 94 Jonas Folger BMW 55 1'41.598 +0.805 8 21 Michael Ruben Rinaldi Ducati 94 1'41.748 +0.955 9 7 Chaz Davies Ducati 65 1'41.775 +0.982 10 55 Andrea Locatelli Yamaha 93 1'41.926 +1.133 11 19 Alvaro Bautista Honda 63 1'41.950 +1.157 12 22 Alex Lowes Kawasaki 81 1'41.966 +1.173 13 60 Michael van der Mark BMW 84 1'42.046 +1.253 14 47 Axel Bassani Ducati 74 1'42.677 +1.884 15 3 Kohta Nozane Yamaha 84 1'42.758 +1.965 16 53 Tito Rabat Ducati 61 1'42.819 +2.026 17 32 Isaac Vinales Kawasaki 74 1'42.923 +2.130 18 23 Christophe Ponsson Yamaha 76 1'44.400 +3.607 19 36 Leandro Mercado Honda 72 1'44.957 +4.164 20 76 Samuele Cavalieri Kawasaki 76 1'45.434 +4.641

Deuxième jour des essais de Barcelone :

P No. Pilote Moto Tours Temps Écart 1 1 Jonathan Rea Kawasaki 66 1:40.264 - 2 45 Scott Redding Ducati 81 1:40.443 +0.179 3 31 Garrett Gerloff Yamaha 69 1:40.497 +0.233 4 94 Jonas Folger BMW 69 1:40.699 +0.435 5 21 Michael Ruben Rinaldi Ducati 78 1:40.756 +0.492 6 66 Tom Sykes BMW 61 1:40.914 +0.650 7 22 Alex Lowes Kawasaki 75 1:41.195 +0.931 8 55 Andrea Locatelli Yamaha 86 1:41.258 +0.994 9 7 Chaz Davies Ducati 58 1:41.317 +1.053 10 91 Leon Haslam Honda 82 1:41.350 +1.086 11 3 Kohta Nozane Yamaha 79 1:41.628 +1.364 12 47 Alex Bassani Ducati 67 1:41.756 +1.492 13 53 Tito Rabat Ducati 111 1:41.942 +1.678 14 60 Michael van der Mark BMW 62 1:41.945 +1.681 15 54 Toprak Razgatlioglu Yamaha 9 1:42.298 +2.034 16 32 Isaac Vinales Kawasaki 76 1:42.370 +2.106 17 23 Christophe Ponsson Yamaha 65 1:42.423 +2.159 18 19 Alvaro Bautista Honda 6 1:42.544 +2.280 19 36 Leandro Mercado Honda 64 1:43.814 +3.550 20 76 Samuele Cavalieri Kawasaki 81 1:45.150 +4.886