Estoril reprogrammé pour enrichir le calendrier WorldSBK

Une nouvelle manche vient s'ajouter au calendrier WorldSBK, déjà passablement chamboulé par la crise sanitaire. Alors que le championnat des dérivées de la série est traditionnellement l'une des premières disciplines de sports mécaniques à lancer sa saison, avec un rendez-vous devenu habituel au mois de février en Australie, le coup d'envoi a été repoussé à fin mai au gré des reports et annulations qui ont touché tour à tour Phillip Island, puis Assen et Estoril.

C'est justement la piste d'Estoril, initialement annoncée au programme pour début mai avant d'être suspendue, qui vient à présent enrichir le programme. Ainsi, une semaine après la première épreuve prévue du 21 au 23 mai sur le MotorLand Aragón, le paddock fera cap vers le Portugal. Le pays figurait déjà sur l'agenda, avec le rendez-vous prévu à Portimão du 1er au 3 octobre, mais c'est cette fois dans les alentours de Lisbonne que les pilotes se retrouveront. Le WorldSBK avait déjà pu compter sur la piste d'Estoril pour enrichir sa saison 2020, puisque la finale du championnat y avait été organisée.

Cette nouvelle manche sera réservée aux catégories WorldSBK et WorldSSP, comme le sont habituellement les épreuves extra-européennes qui n'accueillent pas les pilotes du WorldSSP300.

En l'état, le calendrier WorldSBK compte 12 manches, dont dix en Europe qui s'étaleront de fin mai à début octobre. Parmi elles, Estoril et Navarra n'accueilleront que les catégories WorldSBK et WorldSSP, et Donington Park sera réservé au Superbike. Un déplacement en Argentine est prévu pour la mi-octobre, puis un autre en Indonésie un mois plus tard, sous réserve toutefois que le circuit de Mandalika soit homologué. Enfin, Phillip Island est toujours en suspens, dans l'attente qu'un nouveau contrat soit signé pour reprogrammer l'épreuve.

Il convient toutefois de rappeler que ce calendrier reste provisoire, et c'est surtout l'évolution de la situation sanitaire dans le monde qui pèsera sur le format définitif qu'il prendra. "La FIM et Dorna WSBK Organization travaillent constamment avec les autorités gouvernementales et les circuits afin de continuer à privilégier la sécurité de tous et de s'assurer que le programme initial soit respecté pour les trois catégories ", fait savoir le championnat.

Calendrier 2021 provisoire du WorldSBK

21-23 mai Aragón 28-30 mai Estoril 11-13 juin Misano 2-4 juillet Donington 23-25 juillet

Assen 20-22 août

Navarra 3-5 septembre Magny-Cours 17-19 septembre Barcelone 24-26 septembre Jerez 1-3 octobre Portimão 15-17 octobre San Juan Villicum 12-14 novembre Mandalika* NC Phillip Island**

*sous réserve d'homologation **sous réserve de contrat