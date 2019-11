Un triplé pour terminer l'année de Jonathan Rea

Déjà sacré pour la cinquième année consécutive Champion du monde de Superbike, Jonathan Rea a donc clôturé de manière parfaite cette saison, avec les trois dernières victoires mises en jeu. Le Nord-Irlandais continue ainsi sa domination du monde du World Superbike, malgré le défi posé en début d'année par Álvaro Bautista et sa Ducati. Alors que les machines de Borgo Panigale s'étaient montrées rapides en Essais Libres, c'est bien Rea qui s'est adjugé la dernière pole position de la saison, devant la Yamaha d'Alex Lowes.

Course 1 : Rea offre le titre constructeurs à Kawasaki

Parti de la pole position, Jonathan Rea a parfaitement géré son envol pour s'adjuger le holeshot dans le premier virage, devant Lowes, Cortese et Davies. Tom Sykes avait un instant placé sa BMW au second rang, avant de sortir large et de perdre tout le bénéfice de son très bon départ. En début d'épreuve, seul Alex Lowes pouvait donner la réplique à son futur équipier, bien décider à remporter une 15e victoire cette saison.

C'était sans compter sur Chaz Davies, qui a réussi à trouver l'ouverture sur la Yamaha, avant de se lancer à la poursuite de la Kawasaki dans les derniers tours. Une erreur de Rea dans le virage 8 lui a offert une chance de se rapprocher à moins de huit dixièmes. Le numéro 1 ne s'est toutefois pas démobilisé et a résisté jusqu'à l'arrivée, franchissant la ligne près de trois secondes devant Davies, alors que le podium était complété par Lowes.

Avec ce nouveau succès, Jonathan Rea offrait à Kawasaki une cinquième couronne consécutive au classement des constructeurs. Malgré la menace présentée par la nouvelle Ducati Panigale V4, les Verts sont restés au sommet de la hiérarchie tout au long de la saison.

Top 10 de la Course 1 :

Course Tissot Superpole : Rea en totale maîtrise

Parti une nouvelle fois depuis la pole position, Jonathan Rea n'a été inquiété à aucun moment tout au long de la dernière joute de dix tours de la saison. Cette fois, ce n'est pas Alex Lowes qui s'est montré le plus pressant en début d'épreuve, mais bien Álvaro Bautista. Le pilote espagnol a dépassé le pensionnaire de Yamaha dès le deuxième tour, mais n'a rien pu faire face à Rea, s'inclinant de deux secondes.

Lowes a terminé pour la deuxième fois sur la troisième marche du podium, devant le deuxième pilote Kawasaki officiel, Leon Haslam. Chaz Davies complétait pour sa part le top 5, après être parti 12e. Loris Baz termine, lui, à une bonne septième position, entre les autres Yamaha de Michael van der Mark et Sandro Cortese. En lutte pour la troisième place du championnat, Toprak Razgatlioglu n'a même pas pu prendre le départ de la Course Tissot Superpole, la faute à un problème mécanique sur sa Kawasaki.

Top 10 de la Course Tissot Superpole :

Course 2 : Rea signe le triplé

Parti de la pole position, Jonathan Rea a cette fois dû se battre face aux deux Ducati officielles de Bautista et Davies dans la première partie de l'épreuve. L'Espagnol est parvenu à utiliser la puissance de sa machine pour s'emparer de la tête à la fin du premier tour, mais le Nord-Irlandais ne s'est pas fait prier pour reprendre les commandes.

Rea a alors commencé à augmenter son écart avant de voir Bautista fondre sur lui, et même reprendre la tête de la course au neuvième tour. La Kawasaki repassait en tête au virage 6, pour de bon. Le Champion du monde s'employait alors à augmenter l'écart avec la Ducati, qui voyait fondre la machine de Chaz Davies. Ce dernier s'est emparé de la deuxième place dans l'avant-dernier tour.

C'était bien entendu trop tard pour aller défier Jonathan Rea, vainqueur sans trop de difficulté pour cette dernière manche de la saison, avec trois secondes d'avance sur les deux Ducati. Alex Lowes et Toprak Razgatlioglu ont quant à eux complété le top 5 de la course. Au championnat, Rea remporte donc son cinquième titre, devant Bautista et Alex Lowes. Michael van der Mark se classe quatrième, devant l'excellent Razgatlioglu.

Top 10 de la Course 2 :