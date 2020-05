Reprise à Jerez : "Les signaux vont dans la bonne direction"

À l'instar du MotoGP, et sur la base d'un plan qui prévoit d'optimiser au maximum les circuits sur lesquels il sera possible de courir, la saison du World Superbike devrait reprendre à Jerez cet été. Une manche s'y déroulerait du 31 juillet au 2 août, à la suite des deux Grands Prix prévus sur place par la série sœur, elle aussi gérée par la Dorna. Il est annoncé ce vendredi que le WorldSBK se rendrait ensuite au Portugal, pour disputer une semaine plus tard sa manche en Algarve.

Initialement, Jerez aurait dû être le troisième rendez-vous de la saison WorldSBK, fin mars, et c'est à fin octobre que son report avait été annoncé lorsque les premières décisions avaient été prises face à la pandémie de COVID-19. Très vite, toutefois, les instances ont cessé de dévoiler de nouvelles dates pour toutes les épreuves déprogrammées. Celle prévue en Algarve figurait quant à elle sur l'agenda pour le mois de septembre, mais les facilités à s'y rendre depuis l'Andalousie font du 7 au 9 août des dates plus appropriées.

"Nous sommes très positifs pour l'avenir, car tous les signaux vont dans la bonne direction pour que nous commencions à Jerez", assure Gregorio Lavilla, directeur exécutif du WorldSBK. "Nous étudions tous les scénarios possibles pour que les trois catégories courent, même si nous continuons à travailler dur pour trouver le meilleur scénario pour toutes les parties. Cela dépendra beaucoup des mesures que les différents gouvernements vont mettre en place."

Lire aussi : Le MotoGP annule Silverstone et Phillip Island pour 2020

Les manches de Donington (prévue du 3 au 5 juillet) et d'Assen (déjà reportée du 21 au 23 août) ne pourront en revanche pas se tenir cet été. "Compte tenu des restrictions actuelles qui affectent les grands événements sportifs au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, de nouveaux projets sont à l'étude, en gardant à l'esprit les meilleurs intérêts. D'autres mises à jour du calendrier de fin de saison seront bientôt communiquées afin de clarifier davantage la situation du calendrier", est-il indiqué dans une communication officielle.

"En ce qui concerne Donington Park et Assen, nous travaillons avec les circuits et les gouvernements afin de trouver la meilleure solution possible pour tous, avec l'intention de tenir ces courses vers la fin de la saison 2020", ajoute Gregorio Lavilla.

"La FIM et l'organisation Dorna WSBK évaluent les différents scénarios et s'adaptent au jour le jour à chaque situation, dans chacun des pays que nous devrions visiter", est-il précisé. "Quelle que soit la décision prise, elle devra avoir pour priorité la santé et la sécurité, et aucun compromis ne peut tout simplement être fait en ce sens en ces temps difficiles." Les instances indiquent en outre que les premières manches, en Espagne et au Portugal, se dérouleront à huis clos si elles sont confirmées, mais que l'évolution de la situation sanitaire les poussera à adapter les protocoles en fonction des conditions.