Le WorldSBK dévoile son calendrier pour 2023

La Fédération internationale de motocyclisme et les organisateurs du WorldSBK ont dévoilé le calendrier 2023 du championnat des dérivées de la série. Actuellement à l'aube de sa 900e course, qui se déroulera à la fin de la semaine en Indonésie et pourrait voir Álvaro Bautista titré avec Ducati, le Superbike mondial, créé en 1988, prévoit 12 manches l'an prochain.

Première grande nouvelle, le championnat débutera à Phillip Island le dernier week-end de février, retrouvant donc son schéma traditionnel. La pandémie a en effet chamboulé l'agenda ces deux dernières saisons, forçant le WorldSBK à débuter par la manche d'Aragón, fin mai en 2021 et mi-avril cette année. En 2020, l'épreuve australienne avait eu le temps d'avoir lieu avant l'explosion du COVID-19, mais il avait ensuite fallu attendre cinq mois avant que le championnat puisse reprendre.

Les catégories WorldSBK et WorldSSP investiront donc Phillip Island comme autrefois, avec d'abord deux journées de test officielles les 20 et 21 février, puis le week-end de course dans la foulée. Une semaine plus tard, c'est en Indonésie que les pilotes s'affronteront, sur un circuit de Mandalika arrivé au calendrier l'an dernier.

Le championnat s'établira en Europe à partir de la troisième manche, fin avril, et retrouvera quelques-unes des pistes traditionnelles. Celle de Magny-Cours ne manquera pas au programme, la manche française étant prévue du 8 au 10 septembre pour une édition qui fêtera ses 20 ans de présence ininterrompue dans le championnat. Parmi ces huit épreuves européennes annoncées, seule celle de Donington, au début de l'été, ne sera pas ouverte à la catégorie WorldSSP300.

Une épreuve est ensuite prévue en Argentine mi-octobre et constituera la finale du championnat. Une 12e manche apparaît au calendrier officiel mais sans que sa place dans la saison (qui ne sera pas la dernière, donc), sa date et son circuit ne soient pour le moment connus. Tout juste sait-on qu'elle aura lieu en Europe puisqu'elle sera ouverte à la catégorie WorldSSP300 en plus des deux autres.

Le calendrier WorldSBK 2023 provisoire

Date Pays Circuit WorldSBK WorldSSP WorldSSP300 24-26 février Australie Phillip Island X X 3-5 mars Indonésie Mandalika X X 21-23 avril Pays-Bas Assen X X X 5-7 mai Espagne Barcelone X X X 2-4 juin Italien Misano X X X 30 juin - 2 juillet Grande-Bretagne Donington X X 28-30 juillet Rép. tchèque Most X X X 8-10 septembre France Magny-Cours X X X 22-24 septembre Espagne MotorLand Aragón X X X 29 sept. - 1 oct. Portugal Portimão X X X 13-15 octobre Argentine Villicum X X À confirmer À confirmer À confirmer X X X