La Dorna lance deux championnats en Amérique latine

Charger le lecteur audio

L'Amérique latine était jusqu'à présent très peu représentée en MotoGP, et le promoteur du Championnat du monde a décidé d'y remédier. La Dorna a en effet annoncé la création de deux voies permettant au sport moto de se développer sur les territoires latino-américains, et par ricochet aux jeunes issus de 20 pays d'avoir une chance d'arriver un jour au niveau mondial, via le championnat FIM MiniGP Latin America Series et la Latin America Talent Cup.

Cette dernière connaîtra son coup d'envoi fin 2023, avec une manche inaugurale qui coïncidera avec l'épreuve de WorldSBK lors de son grand retour en Argentine sur le circuit de San Juan Villicum. La saison se poursuivra ensuite en 2024 par une épreuve au Chili puis en Argentine, à Termas de Río Hondo en même temps que le Grand Prix MotoGP, avant de se conclure par deux épreuves au Brésil, l'une sur l'Autódromo Internacional Ayrton Senna et l'autre sur le Circuito dos Cristais à Curvelo. Le championnat sera composé de 12 courses réparties sur six manches, dont la dernière est encore à définir.

La grille de la Latin America Talent Cup sera composée de 25 pilotes âgés de 14 à 21 ans. Les trois meilleurs du championnat auront la chance de prendre part à l'épreuve de sélection de la Rookies Cup, par laquelle certains pilotes MotoGP actuels sont passés à l'image de Johann Zarco et Miguel Oliveira. Le vainqueur de la Latin America Talent Cup sera également promu dans la catégorie SSP300 du CIV (Championnat Italien de Vitesse) au sein de l'équipe GP3 AD11.

L'Argentin Gabriel Rodrigo lors du GP d'Argentine. Il a depuis pris sa retraite.

Le FIM MiniGP Latin America Series commencera également en 2023 et s'alignera sur le règlement déjà en vigueur concernant les MiniGP Series. La grille sera donc composée de 15 pilotes âgés de dix à 14 ans qui rouleront sur les mêmes motos Ohvale GP-0 160. Cinq courses s'étendront de mars à octobre et se tiendront dans trois pays différents : l'Argentine, le Brésil et le Chili.

L'an prochain, seule la catégorie 160cc existera, et il faudra attendre 2025 pour voir l'apparition de la série 190cc. Les meilleurs pilotes 160cc seront alors promus en 190cc avant que les meilleurs pilotes 190cc ne se voient de leur côté passer en Latin America Talent Cup.

Les deux championnats seront gérés par GP3 Sport en collaboration avec la FIM Latin America et dans le cadre du projet de la Dorna visant à faciliter l'accession des pilotes au MotoGP. Leandro Mercado, pilote argentin évoluant actuellement en WorldSBK, sera présent en tant que coach.

Vingt fédérations réparties sur tout le territoire d'Amérique latine seront en charge d'effectuer les sélections des pilotes, qui proviendront des 20 pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Cuba, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, République dominicaine, Salvador, Venezuela et Uruguay.

Le FIM MiniGP Latin America Series et la Latin America Talent Cup viennent ainsi s'ajouter aux nombreux championnats visant à développer le sport moto déjà créés par la Dorna, à l'image de l'Asian Talent Cup, la Honda British Talent Cup et la Nothern Talent Cup, qui se développent respectivement en Asie, au Royaume-Uni et en Europe centrale et du Nord. Ceux-ci complètent également le Championnat du monde Junior et la Rookies Cup, compétitions juniors de haut niveau par lesquelles sont passés la plupart des pilotes évoluant aujourd'hui en MotoGP, Moto2 et Moto3.

Le Brésilien Diogo Moreira en pole position au GP de Grande-Bretagne Moto3

Très peu de pilotes latino-américains sont parvenus au Championnat du monde, le dernier ayant roulé en catégorie reine étant le Colombien Yonny Hernández, de 2012 à 2016. Actuellement, Diogo Moreira est le seul latino-américain engagé du plateau, après l'annonce de la retraite de l'Argentin Gabriel Rodrigo. Le rookie Brésilien de 18 ans effectue sa première saison au niveau mondial et occupe la dixième place du classement général Moto3, avec plusieurs sixièmes places comme meilleur résultat et une pole position à son actif.

La possibilité de voir, à l'avenir, plusieurs Grands Prix latino-américains rejoindre le calendrier MotoGP n'est pas à exclure, à l'heure où la Dorna est en train d'étendre la compétition à de nouvelles contrées, à l'image du Kazakhstan et de l'Inde où le MotoGP se rendra dès 2023, ainsi que de l'Arabie saoudite, dont la date officielle n'est pas encore connue.

"Je ne pense pas me tromper en disant qu'à l'avenir on va faire d'autres courses aux États-Unis et dans les pays d'Amérique latine", a par ailleurs déclaré Aleix Espargaró en marge du Grand Prix de Thaïlande.

Lire aussi : La première version du calendrier 2023 du MotoGP dévoilée