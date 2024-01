Autos, Prologue - Ekström remet ça, Loeb troisième

Un apéritif raisonnable, aux enjeux limités si ce n'est une victoire d'étape toujours prestigieuse sur le Dakar et la possibilité de choisir sa position de départ samedi : c'est ce que réservait le Prologue de l'édition 2024 aux concurrents de la catégorie Autos pour le coup d'envoi des hostilités, sur une boucle de 27 km tracée autour d'Al-'Ula.

En effet, contrairement à la catégorie Motos par exemple, le chrono du Prologue n'est pas intégré dans le classement général de l'épreuve, afin de se conformer à la réglementation sportive du Championnat du monde de rallye-raid de la FIA. Ce soir, les dix premiers pourront, chacun leur tour, décider de leur ordre de départ pour la première grande étape de demain, avec plus de 400 km de spéciale les menant vers Al Henakiyah.

En attendant, la première explication au chronomètre a donc pris des airs de sprint, entre les rochers et les canyons du parcours du jour. Et à ce petit jeu, on a pu constater la pointe de vitesse déjà au rendez-vous des favoris attendus. Surtout, l'on a vécu exactement le même scénario qu'il y a un an puisque Mattias Ekström, déjà vainqueur du Prologue en 2023, a remis ça au volant de l'Audi RS Q e-tron ! Le Suédois remporte ainsi le scratch et confirme sans surprise la vélocité de la machine allemande, principalement attendue au tournant du côté de la fiabilité.

Derrière le vainqueur du jour, on retrouve Seth Quintero, promu cette année dans le team d'usine Toyota, à 22 secondes. La troisième place revient à Sébastien Loeb, candidat proclamé à la victoire finale avec Prodrive, avec un retard de 37 secondes.

"C'est OK, aucun problème sur la spéciale", a confié le Français à l'arrivée. "C'était une spéciale propre, sans erreur. J'ai essayé d'attaquer pour avoir une bonne position [samedi]. On verra, mais on a fait ce que l'on pouvait. Ce n'était pas si simple, la navigation était plutôt difficile, mais on avait beaucoup de traces des motos devant nous."

Stéphane Peterhansel a bouclé le Prologue avec 43 secondes de retard, alors que sur la troisième Audi, Carlos Sainz s'est montré plus discret, pointant à 2'17. Le quintuple vainqueur du Dakar et tenant du titre, Nasser Al-Attiyah, a terminé hors du top 10, à 1'01, après avoir commis une petite erreur de navigation.

Pilote Auto Temps/Écart 1 M. Ekström Audi 16'31 2 S. Quintero Toyota +0"22 3 S. Loeb Prodrive +0"37 4 M. Baumgart Prodrive +0"38 5 C. Baumgart Prodrive +0"43 6 K. Holowczyc Mini +0"43 7 S. Peterhansel Audi +0"45 8 L. Baud Toyota +0"46 9 M. Prokop Ford +0"49 10 B. Baragwantah Century +0"54