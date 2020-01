Autos, étape 4 - Peterhansel gagne, écarts resserrés au général

La quatrième étape du Dakar 2020, disputée ce mercredi 8 janvier, quittait Neom pour rejoindreAl-'Ula, sur une importante distance de 676 km, dont 453 chronométrés. Le menu du jour alternait à parts égales les passages sablonneux et les portions empierrées, le tout sur des pistes généralement roulantes. Il ne fallait toutefois pas confondre vitesse et précipitation, car la navigation ardue se charge bien vite d’opérer une sélection nette.

Les quatre hommes forts de ce début de Dakar saoudien se sont de nouveau retrouvés à la lutte pendant l'ensemble de la spéciale. Face à l'armée de Mini X-Raid constituée par Carlos Sainz, Stéphane Peterhanse et Orlando Terranova, Nasser Al-Attiyah a continué à porter son Toyota Hilux dans la lutte pour les avant-postes, déterminé à ne rien laisser au leader du général espagnol dont l'avance a encore accru de quelques minutes supplémentaires hier, après la décision des commissaires de le pénaliser pour avoir gêné celui-ci dans un dépassement.

Pointé jusqu'à 4'00 de la tête occupée par Peterhansel au quatrième point de passage (km 296), le Qatari a refait son retard dans les kilomètres suivants en reprenant deux minutes. Après 2h45 d'étape, au cinquième point de passage, on trouvait ainsi le quatuor de tête séparé par seulement quatre minutes. C'est finalement à 2'26 du Français que termine le pilote Toyota, tandis que Sainz a concédé cinq minutes aux deux hommes sur les derniers kilomètres. Sainz, qui disposait de 7'55 d'avance sur Al-Attiyah en tête du général au départ de l'étape, voit son avance fondre de près d'autant au terme de cette quatrième journée, mais conserve les commandes d'une épreuve aux écarts resserrés.

De nouveau en retrait avec l'autre Toyota que l'on pensait voir plus souvent devant, Giniel de Villiers voyait vite son retard sur les commandes se porter à plus de dix minutes peu après la mi-distance. Bien moins en forme que la veille, Fernando Alonso connaissait lui aussi plus de difficultés dès le début de cette étape plus complexe, et voyait son retard monter jusqu'à 26 minutes à l'arrivée. Énorme déception pour Orlando Terranova, qui tenait la quatrième place jusqu'à une partie avancée de l'étape et a perdu très gros dans les derniers kilomètres. L'impact de ce revers sur le général se fera fortement ressentir pour l'Argentin.

Autos - Classement général provisoire après l'étape 4

Pos. # Pilote / Copilote Voiture Temps Écart 1 305 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini 15h12m12s 2 300 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota 15h15m15s +3m3s 3 302 Stéphane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 15h23m54s +11m42s 4 309 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Zhiltsov Toyota 15h35m22s +23m10s 5 311 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 15h35m25s +23m13s 6 315 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century 15h39m7s +26m55s 7 304 Giniel de Villiers Alex Haro Toyota 15h46m52s +34m40s 8 307 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota 15h56m52s +44m40s 9 306 Martin Prokop Viktor Chytka Ford 16h21m53s +1h9m41s 10 324 Yasir Seaidan Alexy Kuzmich Mini 16h42m37s +1h30m25s

