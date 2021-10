Carlos Checa va faire ses débuts sur le Dakar en auto

Huit ans après avoir mis fin à sa carrière moto, Carlos Checa va faire ses grands débuts sur le Dakar, en quatre roues. Le double vainqueur de course en MotoGP et Champion 2011 du WorldSBK pilotera un buggy Optimus préparé par MD Rallye Sport, avec Ferran Marco comme copilote. Ce dernier apportera sa riche expérience du Dakar, épreuve qu'il a découverte en 1997. Le duo a déjà disputé la Baja Aragón cette année et suit un programme d'essais au Maroc pour se préparer au plus célèbre des rallyes-raids, à nouveau disputé en Arabie saoudite en janvier 2022.

"Cela faisait longtemps que je voulais participer au Dakar et enfin, cette année, les éléments se sont réunis pour me confronter à ce défi important", déclare Checa. "Depuis que j'ai cessé la compétition à plein temps, je n'ai pas arrêté de rouler, dans différents événements sur deux et quatre roues, et le Dakar est l'expression ultime des sports mécaniques, sous l'angle de l'aventure et du défi. J'ai toujours été attiré par les challenges et celui-ci est immense."

L'équipe MD Rallye Sport, dirigée par Antoine Morel, a remporté le Championnat du monde de rallye-raid en 2009. La structure normande n'a jamais fait mieux qu'une neuvième place sur le Dakar mais Checa ne vise pas que la performance pure : "À ce stade de ma vie, je veux encore m'engager en compétition et je le fais souvent dans différentes disciplines, mais toujours en donnant la priorité à une bonne ambiance et, avant tout, à des valeurs communes avec ceux qui m'accompagnent dans chaque défi."

"C'est une chose plus importante que rouler pour rouler. En ce sens, Morel et le personnel de MD Rallye Sport collent parfaitement à la façon dont j'aborde la compétition et la vie."

"En plus d'avoir un matériel très performant développé et conçu en interne, Antoine Morel et sa structure MD Rallye Sport sont des passionnés romantiques de la course qui sont très professionnels et rigoureux", a ajouté Checa. "C'est pour cette raison qu'ils correspondent à ce que je vise pour mon premier Dakar : de la performance, du professionnalisme et de la rigueur, associés au romantisme et à la passion pour la course."

Carlos Checa ne sera peut-être pas l'unique ancien représentant du MotoGP au départ puisque Danilo Petrucci, qui ne restera pas dans la catégorie reine l'an prochain, pourrait se reconvertir en rallye-raid dans la catégorie motos et faire ses débuts au Dakar 2022, prévu du 2 au 14 janvier.

Avec Jose Carlos de Celis