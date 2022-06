Le Dakar rallongé à 14 étapes en 2023

Charger le lecteur audio

Le Dakar 2023 constituera la 45e édition du plus célèbre des rallye-raids et, pour la première fois depuis 2018, comptera 14 étapes. Il démarrera par un court Prologue sur les bords de la Mer Rouge le 31 décembre prochain, le résultat déterminant l'ordre de départ de la première véritable étape qui aura lieu dès le lendemain, le 1e janvier 2023.

L'épreuve ira à partir de là d'ouest en est, avec trois étapes (dont la marathon) qui se tiendront dans le désert de sable saoudien connu sous le nom de Rub al-Khali (ou Empty Quarter). Elle se conclura le 15 janvier, du côté de Dammam sur la côte est du pays. Le calendrier précis sera dévoilé plus tard.

Aucune information n'a été donnée concernant la distance totale à parcourir pour les concurrents au fil des deux semaines de course, mais Amaury Sport Organisation (ASO) a indiqué que 70% du parcours serait renouvelé par rapport aux deux éditions précédentes.

En nombre d'étapes, il faut donc remonter à l'édition coorganisée au Pérou, en Argentine et en Bolivie en 2018 pour trouver trace d'un chiffre équivalent. Il avait été réduit à dix en 2019 quand le Pérou s'était retrouvé seul pays à accueillir la course, après le retrait du Chili. Le passage au Moyen-Orient a permis de remonter le nombre à 12 étapes en 2020, mais cela restait relativement loin des standards.

L'annonce de ce dimanche confirme également que le Dakar aura entièrement lieu en Arabie saoudite, pour la troisième fois de rang, en dépit de la fin de la clause d'exclusivité dont l'État disposait en 2020. Des facteurs extérieurs, comme la pandémie de COVID, ont semble-t-il contraint ASO à limiter le rallye-raid au royaume même si l'organisation tient à ce qu'il soit à l'avenir multinational.

La présentation détaillée du parcours aura lieu en novembre prochain.

D'autres changements annoncés

Sébastien Loeb lors du Dakar 2022

L'ASO a également annoncé une série de changements réglementaires pour le Dakar 2023 qui affecteront les concurrents de différentes catégories.

Tout d'abord, tous les pilotes de la catégorie motos recevront des roadbooks numériques, ce qui les placera à la même enseigne que les concurrents des catégories voitures et camions qui sont déjà passés à ce système. C'est donc la fin, sur la caravane du Dakar, du roadbook papier.

Des bonifications de temps pour certains motards devraient être introduites, afin de "récompenser" le motard qui ouvre la voie et perd ainsi beaucoup de temps. Les modalités seront indiquées plus tard.

On note aussi l'apparition de ce qu'ASO appelle des "parcours différenciés". Lors de certaines étapes, des parcours différents seront possibles, avec des points de passage à rechercher à deux endroits différents, dans le but d'accentuer l'aspect navigation de l'épreuve.

Il a également été annoncé qu'il n'y aura plus de neutralisations pour les concurrents de la catégorie T1 (essence) chez les voitures, ce qui signifie que chaque étape se déroulera pour eux d'une traite, sans pause.

En sus, l'ordre de départ de chaque étape se fera désormais, chez les voitures et les camions, en fonction du classement général après l'étape de la veille, et non plus en fonction du classement de l'étape de la veille elle-même.

Avec Khodr Rawi et Rachit Thukral