Audi dévoile une évolution radicale pour le Dakar 2023

Adieu l'Audi RS Q e-tron, et place à… l'Audi RS Q e-tron E2 ! Le constructeur allemand a intégré le terme "E2" qui figurait dans les années 1980 dans l'intitulé de son Audi Quattro engagée dans le célèbre Groupe B, à la nouvelle version de son bolide dédié au rallye-raid, et qui présente de nombreux raffinements.

L'intégralité de la carrosserie a ainsi été revue depuis les débuts de la voiture lors de la dernière édition du Dakar, disputée en Arabie saoudite en janvier dernier. Le designer en chef de l'engin, Axel Loffler, a ainsi déclaré que cette nouvelle monture n'avait conservé "aucune partie de sa devancière".

De nombreuses mesures ont ainsi été prises afin de réduire le poids de l'ancienne Audi RS Q e-tron, qui affichait un surpoids en raison de son système de transmission hybride particulièrement complexe. La marque aux anneaux a reconnu avoir été obligée de retirer plusieurs kilos de la voiture, quand bien même le poids minimum mentionné par le règlement est passé de 2000 à 2100 kg.

L'aérodynamique a également été au centre de toutes les attentions, les designers ayant réduit la traînée de 15% malgré un cockpit aux dimensions élargies pour répondre à la nouvelle réglementation. Au niveau des transmissions, la RS Q e-tron E2 repose toujours sur un système hybride, avec deux moteurs électriques soutenus par un moteur dérivé du DTM utilisé uniquement pour recharger les batteries plutôt que pour transmettre directement la puissance.

De nombreuses améliorations ont été apportées afin de rendre la transmission plus efficace mais aussi pour régler divers soucis de jeunesse, et notamment une hausse de la puissance constatée lorsque les roues perdent le contact avec le sol lors de sauts ou de passages sur des terrains accidentés.

La pompe de servocommande, la pompe de refroidissement de l'air conditionné et les ventilateurs ont également été optimisés afin d'économiser de l'énergie lors des spéciales. Des changements ont aussi été apportés pour rendre l'exploitation du véhicule plus simple pour les mécaniciens. Tout d'abord, des éléments facilement amovibles ont remplacé les anciennes couvertures imposantes des roues de secours, ce afin de faciliter le remplacement des pneus crevés.

Épreuve du feu au Rallye du Maroc

Ensuite, les boutons de contrôle situés sur la console centrale ont été réorganisés, avec un nouvel interrupteur rotatif permettant à la fois au pilote et au copilote de basculer rapidement sur l'un des quatre systèmes disponibles, à savoir les modes "spéciale", "route", "erreur" et "réglages". Le premier roulage de l'Audi RS Q e-tron E2 a été effectué sous la supervision du chef de l'ingénierie des essais, Arnau Niubó Bosch, et la voiture doit à présent faire ses débuts en compétition à l'occasion du Rallye du Maroc prévu du 1er au 6 octobre.

Audi disposera d'ailleurs d'une armada de trois voitures au Maroc, confiées à Stéphane Peterhansel, 14 fois vainqueur du Dakar, Carlos Sainz (trois fois vainqueur du Dakar et double Champion du monde des Rallyes) ainsi qu'au double Champion de DTM Mattias Ekstrom. L'Audi RS Q e-tron E2 participera ensuite à l'édition 2023 du Dakar, dont le départ sera donné le 1er janvier en Arabie saoudite.

"Nous avons réalisé de bons débuts au Dakar avec l'Audi RS Q e-tron et avons même obtenu nos premières victoires sur spéciales dans une discipline qui est toute nouvelle pour nous", a déclaré le directeur général d'Audi Sport, Rolf Michl. "Toute l'équipe fonctionne très bien ensemble et va dans la même direction. Comme souvent à ce stade, les pilotes, copilotes et techniciens se sont rapidement mis d'accord sur les prochains objectifs du développement. Nous avons rassemblé tout cela dans un nouveau package, qui constitue la RS Q e-tron E2."