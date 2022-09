Un Prodrive Hunter pour Chicherit lors des Dakar 2023 et 2024

Charger le lecteur audio

Guerlain Chicherit a annoncé la signature d'un accord entre Prodrive et son équipe GCK Motorsport en vue de la fourniture d'un Hunter pour un programme qui couvrira notamment les deux prochaines éditions du Dakar. L'engagement liera plus globalement et également les deux entités lors du prochain Rallye du Maroc (du 1er au 6 octobre) ainsi que lors de l'ensemble des manches du Championnat du monde des Rallyes-raids 2023.

"Ce programme ambitieux, monté autour d'un véhicule de premier plan fonctionnant au biocarburant, va permettre à l'équipe française de 'jouer devant' et d'emmagasiner l'expérience indispensable à la réussite future de son projet qui vise à faire gagner la technologie hydrogène dans la plus exigeante des courses", annonce un communiqué.

Il partagera le cockpit du Prodrive Hunter, véhicule qui a mené Sébastien Loeb et Fabian Lurquin à la seconde position du Dakar 2022, avec son copilote Alex Winocq. Le 4x4 sera propulsé par un V6 turbo alimenté par le biocarburant Prodrive EcoPower, "un combustible durable fabriqué à partir de déchets agricoles qui réduit les émissions de gaz à effet de serre de 80% par rapport à de l'essence traditionnelle", toujours selon le communiqué.

Outre l'aspect technique, le look de cette voiture sera particulier puisque reprenant les codes de l'univers post-apocalyptique de Mad Max, avec une robe simulant un effet de rouille.

"J'étais très heureux de revenir au Dakar en début d'année", a déclaré Guerlain Chicherit. "Hélas, nous avons pu nous rendre compte du handicap règlementaire donné aux voitures à deux roues motrices comme notre GCK Thunder. Nous avons donc fait le choix d'engager une transmission intégrale. Même si la course s'annonce relevée avec une dizaine d'équipages pouvant se battre pour la victoire, j'ai l'espoir que nous puissions jouer devant, d'autant que le parcours s'annonce difficile avec beaucoup de sable, un terrain que j'affectionne particulièrement et sur lequel j'espère pouvoir faire la différence. Qu'importe le résultat, ce programme avec Prodrive sera bénéfique pour GCK Motorsport car il s'intègre dans la courbe d'apprentissage et de mise en confiance dont l'équipe a besoin pour performer dans le futur avec sa voiture à hydrogène."