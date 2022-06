Adrien Van Beveren rejoint Honda en vue du Dakar

Charger le lecteur audio

La nouvelle était attendue et elle est désormais officielle : Adrien Van Beveren rejoint l'équipe Monster Energy Honda Team. Il faut dire que Yamaha, avec qui le Français était depuis longtemps engagé, a annoncé en février dernier, un mois après le Dakar, son retrait du rallye-raid, après 44 participations consécutives à l'épreuve.

Lire aussi : Yamaha stoppe son engagement Motos sur le Dakar

Il n'est donc pas étonnant de voir Van Beveren rebondir chez l'un des constructeurs phares de ces dernières années, en sus avec la boisson énergisante comme partenaire puisqu'elle le sponsorisait déjà. Il rejoint une escouade formée de Ricky Brabec, José Ignacio Cornejo et Pablo Quintanilla.

"Nous sommes très heureux de cette annonce et nous avons déjà effectué ensemble les premiers tests avec la Honda 450 CRF RALLY. Il y a une grande harmonie dans l'équipe et je suis sûr qu'Adrien nous aidera à atteindre nos objectifs en compétition", a déclaré le manager général de Honda, Ruben Faria.

Vainqueur de l'Enduropale du Touquet à trois reprises consécutivement entre 2014 et 2016, le pilote de 31 ans a terminé à deux reprises quatrième du Dakar en 2017 et 2022 : "Je suis vraiment heureux et enthousiasmé par cette opportunité ! Je suis fier de devenir un pilote Honda Racing, puisque le HRC est la référence mondiale en matière de compétition. Je suis sûr que ce sera une expérience incroyable. Monter sur une moto rouge me rappelle de bons souvenirs, puisque j'avais une Honda quand j'avais 8 ans ! De plus, c'est génial d'avoir Monster Energy à bord ; je roule à leurs côtés depuis plus de 10 ans", s'est-il réjoui.