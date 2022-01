Daniel Sanders abandonne après une chute

Coup de théâtre ce dimanche sur le Dakar, et terrible coup dur pour Daniel Sanders. Troisième du classement général à la journée de repos, le pilote du team GasGas a été contraint à l'abandon par une chute survenue lors de la septième étape, qui l'a empêché de poursuivre sa route.

Le motard australien était tôt ce matin dans la liaison menant au départ de la spéciale de 402 km, prévue entre Riyad et Al Dawadimi, quand il a chuté et s'est blessé au bras gauche. Incapable de reprendre le guidon de sa KTM, il a été pris en charge par les secours et évacué vers un hôpital proche afin d'établir un diagnostic plus précis de son état de santé.

Daniel Sanders aurait dû ouvrir la route sur la spéciale du jour après avoir réalisé une première semaine très remarquée. Pour son deuxième Dakar seulement, le pilote de 27 ans qui avait terminé quatrième et meilleur rookie en 2021 avait marqué les esprits ces derniers jours, remportant le Prologue ainsi que deux étapes, la première et la sixième. Il avait également renoncé à une probable victoire d'étape mardi dernier en levant le pied en fin de parcours afin de ne pas être contraint d'ouvrir la route le lendemain.

GasGas n'a désormais plus qu'un seul représentant en course, Sam Sunderland, leader du classement général qui a du coup hérité du désavantage d'ouvrir la spéciale ce dimanche, en l'absence de son coéquipier. Avant de se lancer dans l'étape du jour, le Britannique possédait 2'39 d'avance sur Matthias Walkner et 7'43 sur le pilote français Adrien van Beveren.

La journée de repos de samedi a en revanche permis à Joan Barreda de soigner tant bien que mal une épaule meurtrie et, bien que diminué, le pilote Honda a repris la route et était au départ de cette septième spéciale dimanche matin. Même chose pour Danilo Petrucci, blessé au coude vendredi mais toujours en course.